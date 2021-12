Guinée : la problématique de l’Inclusion Financière en débat à Conakry…

CONAKRY- « Quelles solutions pour faciliter l'inclusion financière en Guinée ? » C’est sur ce thème que l'Agence de Promotion des Investissements Privés (APIP Guinée) en collaboration avec la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG), le PNUD (programme des nations-unies pour le développement) et Afriland First Bank, a organisé ce vendredi 17 décembre 2021 une journée axée sur la Finance Inclusive.

La rencontre a réuni des acteurs du secteur financier, des entrepreneurs, ainsi que des officiels dans un réceptif hôtelier de la place. Au cours des échanges, les organisateurs de cet atelier ont présenté le cadre de concertation de la finance inclusive et la remise des prix aux grands acteurs de la finance inclusive en Guinée.

C'est le Ministre du Commerce de l'Industrie et des PME, Dr Bernard GOUMOU qui a présidé les travaux de cet atelier. Dans son discours de circonstance, le Ministre a indiqué que les évolutions de l’écosystème financier guinéen montrent que des progrès significatifs ont été enregistrés.

"Plusieurs ateliers ont eu lieu en Guinée pour échanger sur l'inclusion financière. Qu'en est-il du suivi des recommandations ? Qu'en est-il de l'évolution de l'inclusion financière chez nous en Guinée avec les efforts consentis par le Gouvernement ? Les évolutions perceptibles de notre écosystème financier montrent que les progrès ont eu lieu notamment par les paiements numériques et le développement des services financiers à travers la téléphonie mobile", a indiqué le ministre Gomou.

Il relève cependant que plusieurs questions restent encore en suspens. Au nombre desquelles, il a cité : "Quelles sont les structures habilitées à offrir ces types de services financiers ? Comment pouvons-nous amener ces services au niveau des populations surtout dans les zones rurales les plus reculées ? Comment garantir le faible coût d'accès au crédit avec une accessibilité en temps réduit ? Comment augmenter le taux de bancarisation en Guinée ? Comment rendre les services financiers plus attractifs ? Comment formaliser les services financiers parallèles sur le marché noir ? Pouvons-nous dissocier l'inclusion financière de l'inclusion sociale ? Je suis confiant qu'en réunissant ici autour de la Banque Centrale, les acteurs du secteur financier, le secteur privé et la société civile, nous avons bien voulu rassembler toute l'expertise et toute l'expérience requises pour susciter des débats féconds autour de ces nouveaux défis que doivent relever aussi bien le gouvernement, les banques que l'ensemble des parties prenantes", a expliqué Dr Bernard GOUMOU.

Lancé en 2019, ce cadre de concertation a pour but de débattre sur des questions fondamentales liées à un certain nombre de problématiques d'accompagnement des entrepreneurs guinéens.

"L'objectif de cette rencontre axée sur la Finance Inclusive est de permettre de créer une plate-forme de concertation entre les acteurs qui évoluent dans l'écosystème du l'entreprenariat et l'inclusivité Financière. C'est une initiative de la BCRG, de l'APIP, du PNUD", a expliqué le Directeur Général de l'APIP.

Quelle approche pour l’inclusion financière en Guinée ?

"Nous comptons débattre des questions liées à l'accès au financement, à l'accompagnement des couches vulnérables. Le système bancaire et le système financier dans notre pays financent le secteur privé à hauteur de 9% alors que dans la sous-région le taux de financement du système bancaire au secteur privé tourne autour de 25%. Donc il y a un véritable défi qu'il faut relever. Il faudrait que les entrepreneurs, les banques, les micros crédits, les structures étatiques se retrouvent pour essayer de voir comment on peut relever ce défi d'inclusion du système financière dans notre pays", a précisé Namory Camara.

Pour sa part, le représentant de l'Association Professionnelle des Banques (APB) à cette rencontre a formulé des sollicitations aux autorités.

"Pour renforcer cet écosystème d'inclusion financière, l'APB sollicite que les autorités puissent favoriser dans les meilleurs délais l'opérationnalisation du fonds de garantie de prêts aux entreprises créées depuis 2020 en leur dotant de ressources financières nécessaires au bon fonctionnement mais aussi en mettant un accent particulier sur la bonne gouvernance. Nous sollicitons également le renforcement du système judiciaire notamment avec la mise en place d'une Cour d'Appel de Commerce. Ensuite la facilitation et l'amélioration des décisions judiciaires qui permettront de restaurer une confiance qui favoriserait également le financement des PMEs", a sollicité Sidy Mohamed Chérif.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

