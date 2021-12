Coron'Art Challenge : les lauréats du concours reçoivent leurs prix...

CONAKRY-Les lauréats du concours Coron'Art Challenge Guinée, lancés il y a trois mois par Search For Common Ground, ont reçu leurs prix ce vendredi 17 décembre 2021. La cérémonie de remise organisée dans un réceptif hôtelier de la place a connu la présence du ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation, Mory Condé représentant le ministre de la Santé, du Directeur pays de Search For Common Ground, d’un représentant de l’agence nationale de la sécurité sanitaire et de responsables des Ongs partenaires.

Financé par l’Union Européenne, Corona Art Challenge Guinée est un projet d’appui à la gestion des rumeurs, la diffusion d’informations fiables et au renforcement de la cohésion sociale en Guinée dans le contexte de la réponse à la covid-19 et Ebola (AGIREC). Il a été mis en œuvre par Search For Common Ground.

L’objectif du projet est de rendre efficace la réponse à la covid-19 et à Ebola en Guinée à travers une communication de proximité de nature à améliorer la confiance et la collaboration entre les acteurs clés impliqués dans la riposte que sont : les autorités, les acteurs de la santé, les médias, la société civile.

« Plus de 100 jeunes leaders, artistes, web activistes, médecins ont créé des œuvres artistiques pour sensibiliser les citoyens sur la Covid-19, dans le cadre du concours Corona Art Challenge. Ce qui a permis aux communautés d’avoir des informations fiables sur la pandémie de Covid », a déclaré Jean Kolié, directeur pays de SEARCH FOR COMMON Ground.

Le concours qui s’est déroulé du 17 septembre au 15 novembre a enregistré 83 candidatures. Il s’est déroulé sur les réseaux sociaux et a touché plus de 300 milles personnes. Les vidéos des concurrents ont été reçus et postés sur la page officielle du concours. Six (6) prix étaient à gagner. A savoir : artiste en Herbe ; Grand Public ; Art Plastique ; Intérieur du Pays, Ecole et Coup de Cœur du Jury.

Au terme du concours, six (6) lauréats ont été retenus par les membres du jury. Les prix ont été attribués en fonction de deux aspects. L’impact sur les réseaux sociaux, la notation du jury. Les lauréats ont reçu des prix en nature. Les heureux gagnants sont :

Artiste en Herbe : 15 millions de francs guinéens ( Mohamed Lamine Soumah)

Grand Public : 5 millions gnf ( Ansoumane Camara )

Art Plastique : 10 millions Gnf ( Paul Soro Yombouno )

Intérieur du Pays : 5 millions Gnf ; ( Alphonse Loua )

Ecole : 5 millions gnf ( Mohamed Lamine Keita )

Coup de Cœur du Jury : 5 millions gnf (Mamadou Macky Diallo)

Dans son message, le représentant de l’agence nationale de la sécurité sanitaire, Dr Sory Condé a salué les nombreux efforts réalisés par SEARCH FOR COMMON Ground à travers des émissions et des productions audiovisuelles pour la sensibilisation conte le coronavirus et la maladie Ebola.

« Il y avait beaucoup de mésentente entre les populations et les acteurs de la santé sur la maladie. Grâce à ce projet qui permet la diffusion d’informations vraies et crédibles, j’avoue que je me suis fait des amis. La riposte est fondée sur un système mis en place. Nous avons aujourd’hui plusieurs commissions dont la plus importante est la commission communication sur les risques. Votre projet s’inscrit dans ce cadre », a lancé Dr Sory Condé, chargé d’études au département surveillance de l’Anss.

Dans son allocution de circonstance, le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation a remercié Search For Common Ground pour la mise en œuvre de ce projet qui a permis de dénicher des jeunes talents.

« Ce projet a permis de ressortir des talents. Search For Common Ground pourra utiliser ces jeunes dans le cadre de la lutte. L’implication de la jeunesse dans la riposte contre la covid a permis de tuer tout ce qu’on avait comme rumeur au début. Je réitère encore l’engagement du ministre de la santé, sous le leadership du Président de la transition et tous les partenaires à accompagner toutes les initiatives visant à lutter contre cette pandémie », a déclaré le ministre Mory Condé.

En plus de la reprise des prix, les ONGs et entités communales qui ont accompagné la mise en œuvre de ce projet ont reçu des satisfecit de la part de Search For Common Ground.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 114