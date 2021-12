CNT : Doumbouya justifie ses "tâtonnements" sur fond de révélations…

CONAKRY-Sous le feu des critiques depuis quelques jours, Mamadi Doumbouya le chef de la junte militaire en Guinée, est sortie de sa réserve ce vendredi 17 décembre 2021, lors d’un déjeuner offert à des ambassadeurs de la CEDEAO au palais Mohamed V.

Alors que la communauté internationale maintient la pression sur lui, le président de la transition réagit, déclarant qu’il ne comprend pas certaines prises de décisions des chefs d’Etat de l’autorité régionale.

« Depuis le 05 septembre beaucoup d'actions unificatrices ont été posées. Malgré toute la bonne volonté, nous ne comprenons pas souvent certaines prises de décisions de nos pairs », rétorque le président du CNRD.

Cent jours après le putsch, la durée de la transition guinéenne n’est toujours pas connue. La mise en place de l’organe législatif de la transition a été reportée sine die par la junte. Justifiant ce retard, le tombeur d’Alpha Condé soutient que le Ministère de L'administration du territoire et de la décentralisation a reçu pour 81 places 786 candidatures.

« Certaines entités en plus des candidatures en groupe ont encore déposé des candidatures individuelles. Nous avons aussi enregistré des candidatures des mêmes structures avec des signatures différentes pour nous faire croire que tel n'est pas plus légitime que tel pour désigner leurs propres représentants. Vous comprendrez donc toutes les difficultés à amener tout cela au pas de courses. Nous voulons éviter les erreurs du passé et bien faire les choses », se justifie Mamadi Doumbouya.

La mise en place d'un CNT (conseil national de transition) bâclé peut avoir des conséquences graves sur tout le processus de refondation de l’Etat, averti le président de la transition lors d’un déjeuner offert à des ambassadeurs de la CEDEAO.

« Ce processus se fera correctement. On appelle à la compréhension de chacun et de tous. Je reste à la disposition de nos frères de la sous-région. Nous tenons beaucoup à la Cedeao. Je veux tout simplement cette fois-ci que les guinéens se comprennent, s'écoutent pour arriver ensemble à trouver une solution pérenne pour nos futures générations », assure Mamadi Doumbouya.

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 113