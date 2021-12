BANKI Technology à travers sa filiale « BANKITRUCK », lance sa nouvelle plateforme E-commerce d’agrégats

CONAKRY-Dotée d’une expertise et d’un savoir-faire à la pointe dans le domaine de l’innovation numérique, le Groupe BANKI Technology SAS a lancé ce vendredi 17 décembre 2021 sa plateforme BANKITRUCK. Une solution digitale innovante qui met en exergue le E-commerce d’AGREGATS.

Avec cette innovation qui est une première en Guinée, le Groupe BANKI Technology se positionne comme un acteur clef du développement dans notre pays. La présentation de cette nouvelle plateforme a eu lieu ce jour dans un réceptif hôtelier de la place en marge de la première édition du BANKIDAYS. Outre les responsables du Groupe, l’évènement a réuni des dirigeants d’entreprises mais aussi de certains officiels.

Fondée en 2015, le groupe BANKI Technology SAS s’est affirmée comme un acteur majeur de l’innovation numérique en Guinée. Il dispose d’une application mobile version Android IOS, d’un portail web, www.bankitruck.com et d’un centre d’appel accessible à travers le 888. Depuis sa création, Banki Tecnology, s’active à travers plusieurs innovations à aider au développement de la Guinée dans divers domaines d’activité.

‘’Aujourd’hui à travers la première édition de BANKIDAYS, nous avons lancé la plateforme BANKITruck qui dispose de plusieurs technologies. Nous avons une application mobile version Android IOS, nous avons un portail web, www.bankitruck.com. Nous avons aussi mis en place un centre d’appel web accessible à travers le 888 et des points de vente’’, a expliqué le Directeur fondateur de Banki-technologie.

Pour ce jeune développeur, BANKITRUCK est une innovation qui touche deux volets. ‘’Nous avons le E-commerce d’AGREGAT. A cette application, à partir de maintenant vous n’avez plus besoin de vous déplacer pour transférer de l’argent de l’étranger en Guinée pour l’acquisition du granit de sable, de latérite et de ciment. A partir de notre plateforme vous pouvez commander, payer et être livrer à temps en sécurité et en intégralité et aussi par des transporteurs’’, a expliqué le PDG de Banki Technology.

Pour bénéficier de toutes ces opportunités, il suffit tout simplement au client d’avoir une flotte sur la plateforme, précise BAH Mamadou.

‘’Avec notre plateforme, vous bénéficierez de toutes les opportunités de transport. Qu’il s’agisse des minerais, des marchandises, des containeurs. Aussi pour les exploitants que ça soit des sociétés minières ou des industries Agro-alimentaires, ils peuvent à travers notre plateforme louer des camions, des machines ou des véhicules à travers l’exploitation’’, détaille le jeune entrepreneur.

Ce n’est pas tout. Mariama Dalanda Diallo, directrice générale adjointe division AGREGAT au sein du Groupe Banki technologie, la nouvelle plateforme que le groupe a lancée dispose d’un tableau de bord, des systèmes de pointage ainsi que des systèmes de géolocalisation pour faciliter les opérations. Banki Technology n’a omis aucun détail pour permettre ses clients de vivre une expérience satisfaisante.

‘’Nous sommes une entreprise basée en Guinée qui a tous les documents légaux pour effectuer cette activité. Les personnes qui n’ont pas confiance au E-commerce peuvent aller vers notre centre d’Appel effectuer des appels, pour commander à travers ce centre ou de commander à travers nos points de vente’’, a expliqué la directrice générale adjointe division AGREGAT.

Cette innovation du Groupe Banki fait déjà des heureux. Satisfait de la collaboration de sa société ZATCO GC Sarl avec BankiTruck, Zainoul Abidine Diallo présent à cette présentation a souligné que grâce à cette plateforme, il a la possibilité de suivre l’exploitation des engins de sa société à distance à travers le système de pointage et de géolocalisation intégrée.

Même sentiment de satisfaction chez Anand Nainaradja, directeur de CMA CGM Guinée qui a tressé des couronnes Banki Truck pour cette innovation digitale, qui selon lui, est une solution qui va sans nul doute permettre de mettre en relation des détenteurs de camions et les nécessiteux.

Invité prestige à cette présentation, le Secrétaire Général du ministère des postes, Télécommunications et de l’Economie numérique, a indiqué que les innovations technologiques en Guinée comme dans le reste du monde constituent aujourd’hui des stimulants indispensables au développement économique, social, culturel des populations. Bambo Oliano a félicité le Groupe Banki qui a lancé ce projet très ambitieux.

« Je voudrais au nom de madame la ministre vous féliciter pour la concrétisation d’un projet d’une telle envergure. Notre département entend jouer un rôle de premier plan pour favoriser l’insertion des jeunes dans secteur de l’innovation numérique où de nombreuses opportunités de compétitivité restent à saisir. Je suis heureux d’être témoin du lancement de la plateforme BANKITRUCK qui est vraiment un projet très ambitieux et qui j’en suis persuadé améliorera significativement les problématiques rencontrées en ce moment dans la location des camions et l’achat d’agrégats’’, s’est félicité Bambo Oliano, secrétaire du ministère des postes, Télécommunications et de l’Economie numérique.

A noter que cette cérémonie de lancement a été clôturée par la remise de satisfécits à plusieurs employés de la plateforme BANKI Technology. Présent en Guinée et en Sierra Léone, BankiTruck ne manque pas d’ambition. Il se fixe comme objectif de s’installer dans plusieurs pays dans les années à venir.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13