Le Groupe Sonoco inaugure l'usine des boissons Salam et procède à l'extension des minoteries "Les Moulins d'Afrique"

CONAKRY- Fleuron de l’industrie guinéenne, le Groupe SONOCO a inauguré ce mercredi 15 décembre 2021, l'usine des boissons Salam et procédé à l'extension des minoteries « Les Moulins d'Afrique (LMA) ». Cette inauguration va accroître considérablement les capacités de production du Groupe et favoriser la création des milliers d’emplois directs et indirects.

La cérémonie d’inauguration a été présidée par le Colonel Amara Camara, ministre secrétaire général à la présidence. En plus de ce haut responsable du CNRD, il y avait aussi la présence de quelques membres du gouvernement dont le ministre du commerce, d'industrie et des PME Bernard Goumou, Mory Condé de l’administration du territoire et de la décentralisation, Ousmane Gaoual Diallo, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire. La gouverneure de la ville de Conakry, ainsi que le PDG Guicopres, Kerfala Camara KPC, des acteurs du secteur bancaire et d’autres invités de marque, ont honoré de leur présence à cette importante cérémonie.

Sonoco a déjà lancé depuis plusieurs mois sur le marché les boissons SALAM (Cola Stream, 1Up. Soda Tonic, orange Soda...) et l'eau Salam. L'usine des boissons SALAM située à Sonfonia a une capacité de production annuelle de cinq cent millions (500 000 000) de bouteilles. Avec l'usine Salam, ce sont 300 emplois directs et plus de 1500 emplois indirects créés avec un investissement de trois cent soixante-dix milliards (370 000 000 000) de francs guinéens.

Sur le même site industriel, le Groupe Sonoco a aussi procédé à l'extension des minoteries LMA. Cette usine possède désormais une capacité de production annuelle additionnelle de deux cent mille (200 000) tonnes de farine. Avec un investissement de cent cinquante-cinq milliards (155 000 000 000) de francs guinéens, l'extension de cette usine va permettre la création de deux cents emplois directs et trois mille emplois indirects.

Après avoir salué le ministre secrétaire général à la présidence qui a accepté d'effectuer le déplacement au nom du président de la Transition Colonel Mamadi DOUMBOUYA, le Directeur Général du groupe Sonoco, a, dans son allocution souligné que l'inauguration de ces usines a lieu dans un contexte économique dominé par la transition ouverte depuis le 5 septembre 2021. Une transition qui a été bien accueillie par le secteur privé en général et suscité beaucoup d'espoir chez les populations. Et pour cause : les frontières terrestres avec nos voisins étaient fermées avec toutes les conséquences pour l'économie nationale. Il a fallu attendre la transition pour les rouvrir, a-t-il rappelé dès l'entame de son discours.

"Les industries de boissons Salam, l'extension que nous inaugurons aujourd'hui est le résultat du leadership managérial de M. Diallo Mamadou Saliou, le PDG du groupe Sonoco. L'unité Salam est le tout dernier fleuron du conglomérat des cinq (5) grandes entreprises. Conformément à la mission et à la vision du groupe, elle est bâtie sur une surface de 20 mille mètres carrés. C'est une usine de production de plusieurs boissons à base de concentré de fruit et de production des jus gazeux, en canette, en bouteille ainsi que la production de l'eau minérale aromatisée", a déclaré le PDG du groupe Sonoco.

Avec un investissement conséquent, la création de ces unités Industrielles va booster le secteur de l'emploi. Car, selon le directeur général du Groupe Sonoco, le nombre d'emplois directs créé est de 300 et plus de 1500 emplois indirects. La capacité installée est de cinq cent millions (500 000 000) de bouteilles par an pour un investissement 450 milliards de francs guinéens.

« Concernant l'usine des Moulins d'Afrique, on a créé 200 emplois directs et plus de 3000 emplois indirects. Le coût de l'extension est estimé de 220 milliards de francs guinéens. Donc, les deux investissements font un total de 670 milliards de francs guinéens" a indiqué Abdoul Karim Diallo.

Les chiffres énoncés dans le discours du directeur général du groupe Sonoco en terme d'investissement et de capacité de production et de création d’emplois pour ces implantations industrielles illustrent cet apport du secteur industriel à l'environnement économique et social de notre pays, a reconnu le ministre du commerce, d'industrie et des PME dès l'entame de son allocution.

"Dans ce complexe que nous inaugurons aujourd'hui, nous produirons de la farine, de l'eau minérale aromatisée et des boissons gazeuses pour des besoins alimentaires, et cela nous permettra de réduire la trop forte dépendance de notre pays en terme d'importation. Nous devons en être fiers car nous exporterons désormais à partir de la Guinée, des produits fabriqués sur notre territoire et d'autres pays de la sous-région avec un savoir-faire guinéen", s'est réjoui Bernard Goumou.

Il ajoute également que la Guinée est encore trop dépendante des importations alimentaires chaque année. Des centaines de milliards de francs guinéens sont transférées chaque année à l'étranger pour assurer l'essentiel de la nourriture en Guinée, observe-t-il, précisant que l'Etat soutient également ces importations alimentaires à travers des subventions importantes.

"Avec l'entrée en production et la montée en puissance de toutes ces industries chez nous en Guinée, il en reste de moins en moins ainsi. L'industrie qui se met en marche est pour nous une réelle opportunité d'offrir des emplois à nos compatriotes. Au regard de toutes ces perspectives qui s'ouvrent dans le pays, je ne pourrais que féliciter chaleureusement le PDG de Sonoco et ses cadres pour ces réalisations" a-t-il ajouté.

Le Colonel Amara Camara, dans son message, a félicité le groupe Sonoco et l'ensemble de ses partenaires pour la création de ces unités.

" Au nom du président de la transition Colonel Mamadi qui m'a fait l'honneur de le représenter, je voudrais féliciter le PDG du groupe Sonoco et l'ensemble du personnel pour le très grand investissement que vous êtes en train de faire ici, en Guinée à l'avantage des populations de la Guinée et celles des pays voisins", a introduit le représentant du président de la République.

Ce haut responsable du CNRD, précise que depuis le 05 septembre, beaucoup de mesures sont en train d’être prises pour sécuriser beaucoup d’actions illicites afin que les banquiers puissent travailler dans des conditions sereines.

« Quand cette sérénité est garantie, vous (les banques) pouvez accorder des prêts aux investisseurs tel que Sonoco. Nous voulons aussi que les partenaires de la Guinée continuent à croire que depuis le 05 septembre, notre pays a atteint un niveau où le retour n’est plus possible. On regardera de l’avant, on continuera à poser les jalons pour que la Guinée puisse vivre de mieux en mieux », a assuré M. Camara, réitérant que le président de la transition fait également comme crédo, la création d’emploi et la promotion du contenu local dans l’intérêt de la Guinée.

L’autre fait marquant de cette inauguration, c’est la visite guidée que le groupe Sonoco a organisée pour permettre aux officiels présents et à ses autres invités de marque de toucher du doigt les installations, ainsi que les autres chantiers en phase de finition. Cette visite guidée a été suivie par les coupures des Rubans, marquant désormais l’ouverture officielle de ces deux industries.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

