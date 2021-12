Dr. Tounkara : "Sékou Touré est un criminel qui a fait disparaître plus de 50 mille guinéens…"

CONAKRY- L’aéroport international Conakry-Gbessia sera-t-il rebaptisé « Aéroport international Ahmed Sékou Touré » ? Le sujet connait un emballement sur fond de polémiques sur les réseaux sociaux depuis ce matin. Alors que le Gouvernement reste encore « silencieux », le moins que l’on puisse dire, ce que l’affaire est loin de faire l’unanimité. L’Association des victimes du régime de Sékou Touré reprouvent avec force cette idée.

Interrogé par Africaguinee.com, Dr Amadou Tounkara, responsable de l'information et de la communication de l'association des victimes de Camp Boiro fait remarquer que « Sékou Touré a fait disparaître plus de 50 mille guinéens ». Pour lui, rebaptiser l’aéroport par le nom de ce dernier, serait faire l’apologie du crime.

"Sékou Touré a été le premier président de la Guinée, il a mené le pays à l'indépendance avec ses compagnons. Sékou Touré a fait disparaître plus de 50 mille guinéens. Donc, si l'aéroport de la Guinée doit porter le nom d'un criminel, ce serait de faire l'apologie du crime. Nous ne souhaitons pas que la référence des générations montantes soit un criminel. Nous avons souhaité que Sékou Touré soit jugé. Sékou Touré est un guinéen comme tous les autres, Sékou Touré n'avait pas le droit à la vie ou à la mort sur des guinéens. Depuis 1985 l'association des victimes de Camp Boiro s'est battue pour que justice soit faite mais elle n'a jamais été entendue. Si nous sommes sur cette terre aujourd'hui, si nous avons été mis au monde, c'est à travers nos parents. C'est une insulte vis-à-vis de nos parents de donner le nom de l'aéroport de Conakry à Sékou Touré qui a éliminé nos parents de façon criminelle », s’insurge M. Tounkara.

Appel au colonel Doumbouya…

Il accuse Sékou Touré d’être responsable du retard de la Guinée, de la désorganisation des forces de défense et de sécurité, ainsi que du retard de la magistrature en Guinée. « Il est responsable de beaucoup de nos maux. Alors, si c'est cette personne qu'on peut honorer de la sorte, alors on se pose la question par rapport à notre société. Nous demandons au Colonel Mamadi Doumbouya de mettre en priorité la défense de la justice sociale. Nos parents étaient des compagnons d'indépendance, ils s'étaient battus pour libérer les consciences avant l'indépendance, ils s'étaient battus pour que le pays accède à l'indépendance et la consolider, mais ils ont été éliminés de façon lâche et barbare », dénonce le responsable de communication de l’AVCB.

Héros pour les uns, tyrans pour d’autres, Sékou Touré continue de faire polémique 37 ans après sa mort. Son régime a été marqué par des pages très sombres. Dr. Tounkara dit avoir été orphelin à l’âge de 9 ans. Son père, un instituteur a péri dans les geôles de Sékou Touré. Pour lui, l'aéroport qui porte le nom de Sékou Touré, c'est l'aéroport qui porte le nom d'un criminel

« J'ai perdu mon père feu Tibou Tounkara au Camp Boiro. Mon père était instituteur, il était aussi syndicaliste des enseignants. L'école guinéenne c'était eux, ils avaient fondé les premiers journaux guinéens avant même l'indépendance. Il était le premier responsable de la JRDA. A 9 ans j'étais orphelin. Nous pensons que le pays nous doit aussi, nos parents ont créé l'Etat guinéen, nos parents ont amené le pays à l'indépendance, nos parents ont créé l'armée guinéenne, dans tous les domaines nos parents étaient des pionniers. Mais ils ont été arrêtés de façon injuste, barbare, de façon tyrannique, ils n'avaient pas eu droit à des avocats, ils ont connu le noir en prison, ils ont connu la torture en prison, ils ont connu les fosses communes et la personne qui est responsable de ces malheurs est cette personne que certaines guinéens glorifie (Sékou Touré ndlr). Sékou Touré était le pire pour les guinéens. L'aéroport qui porte le nom de Sékou Touré, c'est l'aéroport qui porte le nom d'un criminel. Sékou Touré a été un criminel », avertit Dr Tounkara.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com