Syli National : Didier Six baisse les armes…

CONAKRY-En dépit de sa ‘’résistance’’ face à la furia après l’élimination piteuse du Syli national de Guinée dans la course à la qualification du mondial 2022, Didier Six a été contraint de baisser les armes et de voir la réalité en face. C’est le clap fin pour le sélectionneur français à la tête de l’équipe senior de football de Guinée !

Sur le banc du Syli national depuis plus de deux années, le technicien français s’est vu officiellement notifier son départ du staff devant conduire Naby Keita et ses coéquipiers pour le rendez-vous Camerounais en janvier prochain.

L’ancien coéquipier de Michel Platini (ancien footballeur français), au micro d’Africaguinee.com, avait indiqué qu’à son arrivée à la tête du Syli le 12 février 2020, avoir signé un contrat d’objectif. Il avait pour mission de qualifier l’équipe à la CAN 2022 et à la coupe du monde 2022. Il n’aura cependant réussi qu’à atteindre un seul objectif, celui de propulser le Syli en phase finale de coupe d’Afrique des nations.

Interrogé ce mercredi 15 décembre 2021 face à cette séparation Didier Six a indiqué qu’il n’a plus envie de commenter cette affaire. ‘’ Je n’ai plus rien à dire… », a-t-il lâché sans plus de commentaires.

En attendant une réelle communication du CONOR (comité de normalisation de la Feguifoot) et du ministère des sports sur les contours financiers du départ du coach français à la tête du syli, des informations, circulent autour des indemnités dévolues au technicien français. Selon nos sources, ce pactole que va toucher Six tourne autour de 54.000 dollars.

A suivre…

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13