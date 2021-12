Santé de la Reproduction : Enabel déploie le Finalement Basé sur les Résultats « FBR » dans la région de Mamou

L’analyse de la situation de la Santé Sexuelle et Reproductive (SSR) à Mamou révèle une faible disponibilité de ressources tant humaines que financières, ainsi que l’accessibilité très limitée aux services appropriés de santé. En matière de Violences Basées sur le Genre (VBG), le mariage précoce reste un problème entier, de même que le viol et les violences conjugales.

C’est pour contribuer à inverser cette situation et améliorer la performance du système de santé à travers une offre de services complète et de qualité tant en matière de Santé Sexuelle et Reproductive que sur les violences basées sur le genre, que l’Agence belge de développement à travers le projet « She Decides » et le Ministère de la santé collaborent pour déployer, dans la préfecture de Mamou, le Financement Basé sur les Résultats. Il s’agit d’une approche de financement du système de santé qui vise l’amélioration quantitative et qualitative de l’offre de soins à travers une approche contractuelle.

Ainsi, les activités du FBR ont officiellement été lancées, mercredi 1er décembre 2021, dans le district sanitaire de Mamou, devant un panel représentatif des cadres du département de la Santé, des responsables régionaux, préfectoraux et communaux, dans la salle de réunion du bloc administratif de la préfecture.

Représentant Enabel, le Dr Aloys Zongo, a précisé que « le montant de la mise en œuvre du FBR s'élève à 1 million 719 mille 569 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mai 2023, soit 18 mois de mise en œuvre ». « A l'issue de cette phase, ajoutera-t-il, si les résultats sont concluants, on pourra étendre le FBR à toute la région de Mamou ».

Pour sa part, Dr Daman Keita, Coordinateur de la Cellule Technique FBR au ministère de la Santé a exprimé sa joie quant à la matérialisation du projet qui, selon ses mots, « privilégie le renforcement du système local de santé et intègre également l’évolution vers la couverture sanitaire universelle/assurance maladie ».

Ainsi lancées, les activités du FBR visent l’amélioration de la participation communautaire aux activités de santé, le renforcement du système d’information sanitaire et l’amélioration de la gouvernance du système de santé à tous les niveaux. Ce qui constitue un motif de satisfaction du gouverneur de la région de Mamou, le Colonel Aly Badra Camara : « Je me réjouis de la collaboration déjà existante entre les services de santé de nos communautés. Par ma voix, les braves populations de Mamou vous remercient pour les efforts inlassables que vous ne cessez de consentir pour la préservation de leur santé malgré les conditions parfois difficiles », a-t-il-indiqué.

Le FBR est l’une des nombreuses actions innovantes déployées par le projet « She Decides ». Dans la poursuite de ces efforts innovants, le projet s’appuie sur la digitalisation et lancera bientôt une application numérique destinée à promouvoir la SSR et à lutter contre les VBG.

Habib Samake

Correspondant régional