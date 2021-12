Cellou Dalein: "Le Rpg arc-en-ciel c'est du passé..."

CONAKRY-Cellou Dalein Diallo s’est exprimé ce mercredi 15 décembre 2021, en marge d’une plénière de l’ANAD axée sur l’analyse des derniers développements enregistrés dans la vie politique en Guinée.

L’ancien premier ministre indique qu’avec ses alliés, ils ont essayé de faire le bilan des cent premiers jours du CNRD. « Ce bilan fera l’objet d’un communiqué qui sera disponible demain à 13h », a annoncé le leader de l’UFDG.

Cellou Dalein Diallo s’est réjoui de retrouver les bureaux de son parti qu’il avait quitté en octobre 2020. Il exprime sa « reconnaissance » au colonel Mamadi Doumbouya qui a posé l’acte (le coup d’Etat) qui a permis à l’UFDG de retrouver ses bureaux et son siège. Il annonce que désormais, il va travailler à son bureau en lieu et place de ses domiciles.

« Les forces de défense et de sécurité qui étaient là avaient tout détruit avant de partir. Il a fallu l’aide et le soutien des bonnes volontés pour nous permettre de de retrouver nos bureaux et notre siège. Je remercie tous ceux qui ont contribué à la réhabilitation de ces locaux et féliciter encore le colonel Mamadi Doumbouya pour avoir osé poser l’acte du 05 septembre qui a permis à l’UFDG de récupérer ses locaux et permettre à ses dirigeants de retrouver leur droit et liberté de voyager et surtout aussi la libération de tous les militants et cadres du parti qui étaient injustement incarcérés », a lancé M. Diallo.

Interpelé sur les incidents survenus le week-end dernier au siège du parti d’Alpha Condé, Cellou Dalein s’est abstenu de commenter ce sujet. Raison invoquée ? « Le RPG c'est du passé. Je parle de l'avenir », a-t-il dit.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com