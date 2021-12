Guinée : Mamadi Doumbouya abroge deux décisions d'Alpha Condé…

CONAKRY- Prises sous Alpha Condé, déchu le 05 septembre dernier, les ordonnances N° 2021/005 /PRG/SGG du 1er septembre 2021 et N°2021/003/PRG/SGG du 27 juillet 2021, portant modification de la Loi L 2018/028/AN du 05 juillet 2018 fixant es règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et délégation de services publics, sont désormais toutes abrogées.

La décision d’abrogation prise par le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya, précise que la structure en charge du contrôle des procédures de passation et de l’exécution des marchés publics selon les modalités et seuils déterminés par décret reste et demeure sous l’autorité du ministre en charge des finances.

A suivre…

Africaguinee.com