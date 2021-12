Guinée : l’entreprise Topaz Multi-Industries S.A certifiée ISO 9001 VS 2015

CONAKRY- L'entreprise Topaz Multi-Industries S.A a reçu le certificat ISO 9001 version 2015. Elle a été évaluée par le Bureau Veritas Certification District Côte d’Ivoire. La remise de ce certificat a eu lieu ce mardi 14 décembre 21 en marge d'une cérémonie organisée à cet effet dans un réceptif hôtelier de la place.

Le ministre des infrastructures et des transports Yaya Sow, le secrétaire général du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ont rehaussé de leur présence à l'événement. Était également présent, le Directeur général adjoint des affaires administratives et juridiques de Topaz Multi-Industries SA.

En effet, c'est du 22 au 25 septembre que Topaz Multi-Industries S.A a passé avec succès l'audit de certificat réalisé par le BUREAU VERITAS CERTIFICATION Côte d’Ivoire. L'audit du management a été fait selon le référentiel ISO 9001-2015. L'audit de certification a porté sur les fabrications de tubes et accessoires PVC, PE et PPR.

Selon le directeur général adjoint des Affaires administratives, juridiques et fiscales de Topaz Multi-Industries, cette démarche a pour objectif de conférer à l’entreprise des normes et critères applicables au niveau international. L'ambition du groupe est d'aller plus loin dans la certification de ses produits.

"Notre première ambition est d’étendre la certification ISO 9001 version 2015 à l’ensemble de la société Topaz multi-industries S.A. Nous prévoyons également d’obtenir la certification de la société notamment dans les domaines de l’environnement (ISO 14001) et la société de l’information (ISO 27001)", a déclaré Éric Benjamin COLLE.

Pour sa part, la responsable Certification et Formation Bureau Veritas District Côte d’Ivoire a déclaré que la certification d’une entreprise est une démarche qui vise à promouvoir la qualité. Topaz Multi-Industries SA s'est inscrite dans cette logique salutaire.

« La qualité est au cœur de l’entreprise. Une entreprise qui ne met pas la qualité au cœur de ses activités est une entreprise qui va à sa perte. Aujourd’hui, Topaz l’a compris. Elle se veut être une entreprise performante et leader dans la sous-région. Ses dirigeants ont jugé nécessaire de mettre en place cette certification qui ouvre des opportunités pour Topaz parce que cette certification est reconnue sur le plan international », a indiqué Mme Aouely Danielle.

De son côté, le ministre des infrastructures et des transports a salué la démarche de Topaz Multi-Industries qui a pris l'initiative de se faire certifier. Selon Yaya Sow, la certification ISO fait partie des dispositifs de compétitivité de l’économie des entreprises.

« Dans un contexte de libre-échange continental, avec le certificat ISO, Topaz va augmenter ses parts de marché à l’exportation, cela va profiter à l’économie nationale en termes d’emplois, de revenu fiscal, parce que TOPAZ va payer plus TVA avec un chiffre d’affaires qui va augmenter", a déclaré Yaya Sow tout en invitant d'autres entreprises à emboîter le pas à la société Topaz multi-industries, engagée depuis 2009 dans une dynamique d’amélioration de la qualité de ses produits.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com