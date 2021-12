Conakry : l’UFDG reprend ses activités à son QG, saccagé puis fermé sous Alpha Condé…

CONAKRY-Saccagés lors d'une perquisition militaire, puis fermés en octobre 2020 dans le sillage de l’élection présidentielle, les bureaux du parti Union des Forces Démocratiques de Guinée, ont été rouverts ce mercredi 15 décembre 2021.

Le QG (Quartier Général) de la formation politique dirigée par Cellou Dalein Dalein Diallo est resté sous occupation militaire pendant environ un an (octobre 2020-septembre 2021). Il a été libéré au lendemain du coup d’Etat perpétré le 05 septembre 2021 par Mamadi Doumbouya contre Alpha Condé.

Mais depuis, des travaux étaient en cours. Le QG a refait sa toilette, les bureaux ont été équipés, le bâtiment principal entièrement rénové.

Le parti y a repris officiellement ses activités aujourd’hui, a-t-on constaté. L’Alliance Nationale pour l’Alternance Démocratique (ANAD) doit d’ailleurs y tenir une plénière ce mercredi 15 décembre 2021. L’administrateur général du siège évalue les pertes enregistrées lors de l'occupation à plus d’un milliards de francs guinéens.

"Le siège du parti a été fermé au lendemain du scrutin du 18 octobre 2020 jusqu'au 6 septembre 2021. C'est dans l'après-midi du 6 septembre 2021 que nous avons récupéré nos locaux, le siège du parti à la Minière et le QG de l'UFDG à Hamdallaye CBG. Avec un huissier de justice, nous avons évalué les dégâts parce que tout a été détruit. Au siège, nous avons subi une perte de plus de 150 millions Gnf juste en sonorisation, plus de 400 sièges emportés et les bureaux détruits.

Au niveau du QG, aucun bureau n'a été épargné. Nous avions une régie de télévision avec des ordinateurs de dernière génération, des caméras, des téléphones, des tablettes... tout a été emporté. Au niveau de la trésorerie, une forte somme d'argent a été emporté. Il y avait également des ordinateurs de bureau dans tous les bureaux et tout a été emporté. Tous les climatiseurs ont été démonté, saccagé d'autres même brûlé. En plus, dans tous les bureaux on a trouvé de la cendre qui a été brûlé sur les bureaux. Le coût des dégâts que nous avons subis est plus d'un milliard Gnf », explique Mamadou Maladho Diallo.

Après avoir fait le constat de l'huissier, le rapport déposé au niveau de la justice, le parti a entamé les travaux de rénovation. « Il y a eu d'énormes travaux parce qu'en ce moment, nous sommes dans le réglage, le paramétrage et le montage des équipes de sonorisation que nous venons d'acquérir, le Président Cellou Dalein Diallo a acquis beaucoup de sièges pour augmenter la capacité d'accueil du siège. Au niveau du QG aussi, nous avons eu des bureaux de dernière génération avec tous les équipements qu'il faut », précise le trésorier de l’UFDG.

Comme par hasard, précise Maladho Diallo, la reprise du service du Président Cellou Dalein Diallo au QG de l'UFDG coïncide aux 100 jours du CNRD au pouvoir.

« Dans certaines préfectures où on avait des difficultés d'acquisition de siège, à Kouroussa par exemple, il y a eu des volontaires qui ont mis à disposition leurs concessions ou des bâtiments pour le siège du parti. A Kankan, et à Pita on est en train de rénover nos sièges, à Mamou c'est l'ancien QG du RPG que nous avons acquis, il a été rénové et nous allons procéder aux équipements un peu partout », a-t-il annoncé.

Pendant la campagne présidentielle, les camions transportant le matériel de campagne de l’UFDG avaient été aussi bloqués à la frontière entre la Guinée et le Sénégal. Le parti vient de rentrer en possession de tous les effigies et t-shirts qui avaient été bloqués à la frontière avec le Sénégal en septembre 2020.

« Ce sont au total plus de 150 mille t-shirts et 100 mille casquettes. Nous avons fait toutes les formalités douanières et aujourd'hui ces t-shirts et casquettes sont avec nous », précise-t-il.

A suivre...

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com