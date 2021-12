Actions illicites : "Des mesures sont en train d’être prises...", annonce Amara Camara

CONAKRY-Le ministre Secrétaire Général à la Présidence a annoncé ce mercredi 15 décembre 2021 que des mesures sont en train d’être prises par le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) pour « sécuriser les actions illicites ».

« En prenant les rênes du pays le 05 septembre, le président de la transition colonel Mamadi Doumbouya a eu un seul et unique crédo : rendre meilleures les conditions de vie des guinéens. Cela passe par le soutien de l’Etat aux privés en garantissant un environnement d’investissement et d’affaire sécurisé. Quand ceci est fait, ça crée de l’emploi et de l’alimentation. Ce crédo, le président le tient, et il le fera », a annoncé aujourd’hui le colonel Amara Camara, en marge d’une cérémonie d’inauguration de l'inauguration de l'usine des Boissons Salam et l’extension des Moulins d'Afrique.

Ce haut responsable du CNRD, la junte militaire au pouvoir en Guinée, précise que depuis le 05 septembre, beaucoup de mesures sont en train d’être prises pour sécuriser beaucoup d’actions illicites afin que les banquiers puissent travailler dans des conditions sereines.

« Quand cette sérénité est garantie, vous (les banques) pouvez accorder des prêts aux investisseurs tel que Sonoco. Nous voulons aussi que les partenaires de la Guinée continuent à croire que depuis le 05, notre pays a atteint un niveau où le retour n’est plus possible. On regardera de l’avant, on continuera à poser les jalons pour que la Guinée puisse vivre de mieux en mieux », a assuré M. Camara, réitérant que le président de la transition fait également comme crédo, la création d’emploi et la promotion du contenu local dans l’intérêt de la Guinée.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com