Guinée : Validation du rapport provisoire portant sur l'état des lieux et le cadre de gestion des ressources en eau…

CONAKRY-Le Ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures, à travers la Direction Nationale de l’Hydraulique, en collaboration avec l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) a validé lors d’un atelier ce mardi 14 décembre 21, le rapport provisoire portant sur « l'état des lieux et le cadre de gestion des ressources en eau de la Guinée ».

Ce rapport constitue la première étape de l'élaboration du plan d'action national de gestion intégrée des ressources en eau (PAGIRE). Cette première phase de ce processus qui porte sur la réalisation de l'état des lieux et du cadre de gestion des ressources en eau, va permettre d'évaluer les atouts et les faiblesses de la gestion des ressources en eau en Guinée afin de mieux orienter les actions du PAGIRE.

La représentante du ministre de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures à cet atelier a expliqué que la tenue de cette rencontre fait suite à l'atelier de démarrage de cette importante étude organisée le 30 septembre 2021. Selon madame Nima Bah, la validation de ce rapport permettra de promouvoir le développement socio-économique de la Guinée.

« L'élaboration du rapport de l'état des lieux et du cadre de gestion des ressources en eau de la Guinée est la première étape dont l'analyse permettra d'orienter la planification des actions prioritaires dont la mise en œuvre est indispensable pour le développement durable et la gestion coordonnée de l'eau en vue de lutter contre la pauvreté, préserver l'environnement et également améliorer la résilience des hommes et des écosystèmes. Elle permettra également de promouvoir le développement socio-économique pour les générations présentes et futures. La tenue de ce présent atelier de validation s'inscrit dans la dynamique de faire participer l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion des ressources en eau », a expliqué la cheffe de cabinet du ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures.

Le représentant de l'union internationale pour la conservation de la nature UICN a quant à lui expliqué que la mise en place d'un processus de gestion intégrée des ressources en eau à travers le plan national répond à un impératif de développement socio-économique. Car selon lui, l'eau intervient d'une manière ou d'une autre dans tous les domaines de développement.

« Le tableau actuel de la situation des ressources en eau surtout dans un contexte de changement climatique est inquiétante et nous interpelle chacun à sortir de la gestion classique sectorielle pour s'inscrire dans une démarche de gestion intégrée qui permet de soutenir l'équilibre entre les différents usages et le renouvellement du stock de ressources. C'est à ce titre que l'union internationale pour la conservation de la nature à travers le projet partenariat régional sur l'eau et l'environnement qui vise à renforcer la résilience des communautés et des écosystèmes naturels, s'est engagée à accompagner la Guinée dans la mise en place de cadres efficaces de gestion des ressources en eau et naturelle à l'image de la politique nationale pour les zones humides et du plan d'action nationale de gestion intégrée des ressources en eau », a expliqué Richard Labilé Sagno.

Dans la poursuite de son intervention dans la région afin d’assurer une gouvernance efficace des ressources en eau et de l’environnement, l’Union internationale pour la conservation de la nature a initié en collaboration avec ses partenaires en Afrique Centrale et Occidentale le projet Partenariat régional sur l’eau et l’environnement en Afrique Centrale et Occidentale PREE. Il a été financé par l’agence suédoise de développement international, afin de consolider, mettre en échelle et étendre dans les acquis, des initiatives menées depuis plus d’une décennie dans le domaine de la gouvernance, de l’environnement et de l’eau.

« Dans le déroulement de l’agenda 2021 du projet PREE, l’UICN a bien voulu accompagner notre pays afin de lui permettre de se doter de son plan d’action nationale de gestion intégrée des ressources en eau PAGIRE sans lequel le document de politique national de l’eau dont dispose le pays depuis son adoption en 2018 par le gouvernement ne peut se traduire en réalité », a rappelé le Directeur national de l’hydraulique, Mandiou Condé.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023