Dr Sakoba Keita se défend : « Je ne me reproche de rien… »

CONAKRY- C’est une réaction du berger à la bergère ! Dr Sakoba Keita, l’ancien Directeur Général de l’Agence National de Sécurité Sanitaire (ANSS) est très remonté. Il vient de réagir vigoureusement suite à la sortie ce lundi 13 décembre 2021 de l’Agent Judiciaire de l’Etat qui a annoncé des poursuites judiciaires contre lui et plusieurs hauts cadres de l’administration publique.

En exclusivité sur Africaguinee.com, Dr Sakoba Keita a balayé d’un revers de la main les accusations portées contre lui.

« Comme on le dit, j’ai reçu un coup de tonnerre hier nuit (…), je ne m’attendais pas à cela. Mais avec mon âge et l’expérience que j’ai acquise, je vous conseillerais de prendre attache avec la commission de l’Agence judiciaire de l’Etat qui a examiné nos dossiers. Exigez-leur de vous communiquer le procès-verbal par service (…). Moi j’ai le brouillon de mon procès-verbal qui est diffèrent de ce que j’ai écouté hier », a lancé le Dr Sakoba Keita qui promet de se battre jusqu’au bout pour laver son honneur.

« Je suis fier de mon parcours et de ma gestion. Hier, on n’a pas dit quel montant on me reproche (…), retenez qu’on m’a examiné et entendu durant deux semaines, c’est-à-dire la période allant du 15 novembre au 29 novembre 2021. Un PV a été rédigé et normalement une copie de ce procès-verbal concernant l’ANSS doit être vu. Cette procédure a été faite en ma présence et avec mon comptable bien entendu. Tout a été contrôlé pièce par pièce. Je ne me reproche de rien. Je ne permettrais pas qu’on m’enterre vivant après un tel parcours que j’ai eu. Je vais suivre la procédure (…). J’ai appelé depuis hier nuit mon avocat et il me dit que c’est à eux de signer le procès-verbal et de le publier », nous a confié l’ancien DG de l’ANSS, Dr Sakoba Keita.

Dr Sakoba et plusieurs autres hauts cadres sont soupçonnés d’avoir sorti de l’argent après le dégel des comptes au lendemain de la prise du pouvoir par le Conseil national du rassemblement pour le développement.

