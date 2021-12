CNT : "Personne n’a intérêt à traîner le pas…", avertit Dr Ousmane Kaba

CONAKRY-Alors que la mise en place du Conseil National de Transition retarde trois mois après le coup d’Etat, Ousmane Kaba appelle à ne pas « trainer le pas ». Dans cette seconde partie de l’interview qu’il nous accordé, le leader du Pades évoque le bilan des 100 jours du Cnrd (comité national du rassemblement pour le développement).

AAFRICAGUINEE.COM : Quel bilan dressez-vous des 100 jours du Cnrd ?

DR OUSMANE KABA : Je vais commencer par l’atmosphère de fin de règne du Pr Alpha Condé qui avait provoqué une crise constitutionnelle, institutionnelle, économique et financière sans précédent pour avoir ignoré la Constitution et décidé de faire un 3e mandat illégal en violation de la Constitution sur laquelle il avait juré 2 fois. Il avait passé 30 ans de lutte, à donner de leçons de bonne gouvernance sur le continent et à dénoncer les autocrates au pouvoir. Je crois que le Pr Alpha Condé numéro 2 a trahi le Pr Alpha Condé numéro 1 que nous avions connu, admiré et aidé à accéder au pouvoir. Nous étions dans cette crise de 3e mandat et son cortège de manifestations et de répression de la classe politique. L’atmosphère était déjà très polluée. C’est dans ce contexte que les jeunes militaires ont fait un coup d’Etat contre un coup d’Etat constitutionnel.

Dès après le coup d’Etat, le Cnrd à essayé de restaurer les libertés publiques. C’est dans ce cadre qu’on a libéré tous les prisonniers politiques embastillés par le régime précédent. Également, on a ouvert toutes les frontières terrestres fermées près d’un an et qui avait causé du tort à l’économie guinéenne en terme de flux commerciaux, dont l’importation et l’exportation. Les PA ont été démantelés dans les zones qui étaient sous pression policière. Ce sont des actes que les Guinéens ont approuvé dans leur majorité. C’est la raison pour laquelle que contrairement à ce que beaucoup ont pensé, il n’y a pas eu de manifestions contre, mais de réjouissance dans tout le territoire de Guinée, et ce même, dans les fiefs dits traditionnels du RPG comme en Haute Guinée.

L’autre élément important de ce bilan, c’est la mise en place du gouvernement, à quelques exceptions près, des technocrates et des jeunes, équilibré sur le plan régional salué par l’ensemble des Guinéens. Ensuite, ils ont produit la charte de la transition qui a consacré les libertés fondamentales, annoncé les structures qui doivent être mises en place. La charte a donné les lignes directrices de la transition avec une exception notable qui est la durée de la transition qui n’a pas été annoncée. Les nouvelles autorités ont annoncé plus tard que c’est au Cnt de déterminer la durée.

Ce qu'il y a encore de notable dans les actes posés par le Cnrd c’est la mise en retraite de 6300 fonctionnaires. La fonction publique guinéenne comprend à peu près 130 mille fonctionnaires. Donc tous ceux qui avaient atteint la limite d’âge ont été mis à la retraite conformément à la loi. Ce qui a aussi frappé les esprits, c’est la mise à la retraite de 44 généraux de l’armée qui ne sont pas nécessairement liés au problème d’âge.

La charte de la transition a été unilatéralement élaborée par le Cnrd. Est-ce que ce n’est pas l’une des causes de la lenteur dans la mise en place des institutions de la transition ?

La charte n’a pas déterminé la durée de la transition, c’est le fait le plus marquant qui a été relevé par beaucoup d’observateurs. La classe politique avait été invitée à déposer des mémos qui n’ont pas été pris en compte dans le l’élaboration de la charte. Cela veut dire que les hommes politiques n’ont pas participé à la rédaction de la charte, mais cela ne signifie que ce n’est pas valable puisque nous étions tous d’accord sur le contenu.

Jusqu’à présent, il n’existe aucun cadre de concertation entre le Cnrd et la classe politique. Ne craignez pas vous une éventuelle exclusion ?

Nous avions fait beaucoup de réunions que nous avions appelé la concertation entre les plateformes politiques. Dans le cadre de la recomposition politique après le coup d’Etat, les partis politiques se sont retrouvés dans 7 différentes plateformes dont la nôtre qui est la Coped, l'Anad, la Cored, la Cpr, le Fndc-politique. Alors, des efforts ont été initiés pour que les plateformes se rencontrent, discutent des problèmes majeurs du pays. En même temps, l’ambition était de mettre en place un cadre de concertation entre la classe politique et le Cnrd. Moi-même, j’ai mené les premières négociations dans ce sens qui n’ont pas encore abouti puisque nous n’avions toujours pas de cadre formel de concertation. Entre temps, dans le cadre de la composition du Cnt, on a affecté à l’ensemble des partis politiques 15 places sur 81 membres.

Même pas une minorité de blocage ?

C’est quelque chose qui a été critiqué par la classe politique. Au fil des concertations, nous sommes sortis indemne de cela. Nous sommes tombés d’accord de faire la répartition en se basant sur le poids électoral qui est le seul critère objectif même s’il y a une coalition qui s’est désolidarisée, mais la grande majorité était d’accord sur cette répartition. La décision est maintenant sur la table du ministre de l’Administration du territoire qui, semble-t-il, à renvoyer le dossier au Cnrd. Officiellement, c’est au Matd qu’on a déposé et nous attendons la liste des membres du Cnt. Ça devrait allait relativement vite donc personne n’a intérêt à traîner le pas parce que la situation est observée par la communauté internationale.

Redoutez-vous une exclusion de la classe politique par le Cnrd ?

Je ne pense pas parce que ce n’est même pas possible. Il ne faut pas oublier que la transition est une période exceptionnelle entre deux élections présidentielles. L’objectif de la transition c’est d’aboutir à des élections libres, crédibles et transparentes pour mettre à la tête du pays un politicien qui serait approuvé par le peuple de Guinée. Donc, on ne peut pas mettre la classe politique en dehors du processus. Je ne pense même pas que ça soit le souhait du Cnrd. Nous avons quand même eu de contacts informels et quelques échanges sur le terrain, je pense que le Cnrd est de bonne foi vu tout ce qu’ils ont réalisé en 100 jours.

A suivre…

Abdoul Malik Diallo

Pour Africaguinee.com