Boubacar Yacine parle : « Je suis disposé à répondre à la justice… »

CONAKRY- Le Président de la Haute Autorité de la Communication n’est pas resté de marbre suite à la déclaration de l’agent judiciaire de l’Etat qui l’accuse de malversations financières.

Boubacar Yacine Diallo a estimé qu’« il n’est pas élégant apprendre à la télévision nationale que l’on fait l’objet d’une accusation de cette nature ».

Se disant surpris d’apprendre qu’il est accusé de détournement de fonds publics, le journaliste Boubacar Yacine Diallo a levé un coin du voile sur ce qui s’est passé entre lui et l’agent judiciaire de l’Etat.

« L'agent judiciaire de l’Etat a effectivement pris contact avec moi afin que je justifie un montant de 47.630.000 GNF. Je me suis rendu personnellement à son Agence et j’ai fourni tous les documents sollicités. Le montant dont il est question a servi à couvrir des besoins immédiats de la HAC entre le 29 septembre et le 19 octobre 2021 », a expliqué le Président de la Haute Autorité de la Communication.

A suivre…

Africaguinee.com