Traque de biens publics: Plusieurs hauts cadres visés par des poursuites judiciaires

CONAKRY- Ce sont les toutes les premières poursuites engagées sous la junte dirigée par Mamadi Doumbouya. L’Agent Judiciaire de l’Etat a annoncé ce lundi 13 décembre 2021, avoir engagé des actions contre certains responsables d’entités publiques et d’institution républicaine.

Ces actions concernent des dossiers du dégel des comptes sous la gouvernance du CNRD (Comité national du rassemblement pour le développement). 75 dossiers ont en tout été transmis à l’Agence Judiciaire de l’Etat.

Les premiers dossiers concernent :

Le Directeur Général de l’Institut de recherche agronomique de Guinée (IRAG) et son comptable

Le Président de la haute Autorité de la Communication (HAC) et son comptable

La Directrice Générale du Port Autonome de Conakry (PAC) et son comptable

L’ex Directeur Général de l’Agence nationale de Sécurité Sanitaire et son comptable

Les mis en cause répondront des chefs d’accusation de « détournement de biens publics, faux et usage de faux et de faux en écriture ».

À son arrivée au Pouvoir, la junte avait pris la mesure de geler les comptes publics, mais pour des questions d’intérêt national, le colonel Doumbouya a ordonné leur dégel. Certaines structures étatiques en ont profité pour procéder à des sorties massives de fonds plus que ce qui était nécessaire pour les dépenses prévues, selon l’agent judiciaire de l’Etat.

« Les dossiers en question sont au nombre de 75, transmis à ce jour à l’Agence Judiciaire de l’Etat. Des vérifications ont permis de constater pour certains, des écarts injustifiés à date en dépit d’un long délai qui avait été accordé aux personnes concernées », précise maitre Mohamed Sampil.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com