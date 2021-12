Mamou : La Banque Islamique de Guinée échange avec des entrepreneurs locaux

MAMOU- En marge de la caravane nationale initiée par la Bourse de sous-traitance et du partenariat (BSTP), la Banque Islamique de Guinée (BIG) à travers son agence de Mamou a conféré, vendredi 10 décembre 2021 à la maison des jeunes de la ville carrefour, avec les entrepreneurs locaux. Objectif : exposer à ces entrepreneurs les produits et le savoir-faire qu’offre la Banque pour favoriser l’accès au financement des Petites et Moyennes Entreprises (PME).

Le chef de l'agence de la BIG à Mamou a expliqué l’objectif de cet événement. « Nous avons participé à cette caravane suite à une invitation de la BSTP dans le cadre de l'accompagnement des PME de la région de Mamou. Dans l'ensemble, l'activité s'est bien passée. Nous avons eu l'occasion de bien profiter avec les entrepreneurs autour des questions essentielles qui nous concernent tous. Ils ont exprimé leur besoin et nous, nous allons réfléchir sur les activités qu'ils mènent pour qu'on puisse les accompagner », a expliqué Oumar Rafiou DIALLO.

Quant au directeur des opérations de la Bourse de sous-traitance et du partenariat, il a exprimé sa satisfaction. « On a échangé avec les entrepreneurs sur l'accès au financement. On a invité les banques partenaires pour qu'ils puissent expliquer à nos PME, le mécanisme et les conditions d'accès au crédit et au financement. C’est un sentiment de satisfaction » a déclaré Djibril SANAOH.

Ces deux jours d’échanges ont permis aux entrepreneurs de comprendre la procédure à suivre pour l'ouverture des comptes, l'accès au crédit et au financement. « On a beaucoup appris. Ils nous ont expliqué comment ouvrir un compte et nous ont donné les grandes lignes sur l'accès au crédit et au financement surtout avec la Banque Islamique de Guinée », a confié Mamadou Saidou CAMARA.

Depuis Mamou, Habib SAMAKE

Pour Africaguinee.com