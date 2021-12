Didier Six persiste : « Je suis toujours le coach du Syli national… »

CONAKRY- C’est un nouveau rebondissement dans le dossier du syli national de Guinée. A quelques mois de la prochaine coupe d’Afrique des nations prévue au Cameroun, la Guinée peine encore à trancher entre le sélectionneur français Didier Six et l’ancien sociétaire du Syli national Kaba Diawara.

Alors que le Ministère des Sports et le Comité de normalisation ont déjà choisi Kaba Diawara pour coacher Naby Keita et ses coéquipiers, Didier Six soutient être encore le sélectionneur du Syli de Guinée.

« Je ne parle pas de Kaba Diawara (…), ce qui est clair j’ai fait qualifier l’équipe pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2022 au Cameroun) et je suis en train de peaufiner quelque chose. Pour l’instant je suis à Conakry et je vis bien », a confié à Africaguinee.com le technicien français Didier Six.

Et d’ajouter : « Pour l’instant je suis toujours le coach du syli national puisque juridiquement je suis sous contrat ».

Au mois d’octobre dernier, lors d’une réunion du Comité exécutif de l’ancienne féguifoot dirigée par Antonio Souaré, la Fédération Guinéenne de Football avait décidé de confier la gestion des derniers matches du Syli National au duo Kaba Diawara (principal) et Mandjou Diallo (adjoint).

Bien qu’il ait réussi à accomplir sa première part du contrat en qualifiant la Guinée pour les phases finales de la CAN 2021, Didier Six n’avait pas réussi à honorer le second volet qui consistait notamment à obtenir un résultat lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

D’ailleurs les rencontres dont la double confrontation contre le Maroc et les matchs contre la Guinée-Bissau ont mis à nue les tares de cette sélection menée par Kaba Diawara et Mandjou Diallo, qui ont encaissé 10 buts en 4 matchs.

BAH Boubacar LOUDAH

