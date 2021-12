Cellou Dalein lève l’équivoque : « Ce que j’ai dit aux Nations-Unies… »

CONAKRY-Cellou Dalein Diallo vient de lever une « équivoque » à propos de sa récente offensive diplomatique au cours de laquelle, il a rencontré des hauts dirigeants des Nations-Unies à New-York, des dirigeants africains et présidents d’institutions (UA-UE).

L’ancien premier ministre précise que pendant toutes ses rencontres avec des personnalités, il n’a jamais été question pour lui de mener une campagne de « discrédit » vis-à-vis de la junte. Au contraire, selon le leader de l’UFDG, il s’implique à faire comprendre à la communauté internationale qu’il n’est pas juste de couper les vivres à la Guinée, à cause de l’intervention des militaires le 05 septembre.

« J’essaie d’expliquer aux personnalités que je rencontre, aux institutions que l’intervention de l’armée le 05 septembre n’est pas le coup d’Etat. Celui-ci est intervenu suite au double scrutin du 22 mars qui a consacré la violation de la constitution, la trahison du serment de M. Alpha Condé et le hold-up électoral du 18 octobre 2020 », précise l’homme politique.

L’intervention de l’armée le 05 septembre ne doit pas être traité comme un coup d’Etat qui engendre des sanctions, ou la réduction de la coopération économique et financière, indique l’ancien premier ministre, ajoutant que son parti (UFDG) n’a jamais reculé devant ses convictions.

Soutien au CNRD

« Lorsqu’on ne veut pas d’une chose on la dit et s’est battu. Notre résilience est saluée à travers le monde contre la dictature de M. Alpha Condé. Ici, nous sommes dans une position de soutenir l’initiative du CNRD. Nous avons dit aux Nations-Unies que c’est elles qui peuvent mobiliser les autres partenaires techniques et financiers pour soutenir le CNRD et aider la Guinée à revenir à l’ordre constitutionnel. Il n’est pas juste de les sanctionner. Leur intervention est un premier pas vers le retour à l’ordre constitutionnel. Parce qu’avec Alpha Condé, on n’avait plus aucun recours. Il n’était pas en train d’exercer un mandat légitime et légal », martèle M. Diallo.

« Nous avons demandé non seulement de continuer l’aide publique au développement, de la renforcer si possible parce que les guinéens souffrent, ce n’est pas le moment de couper les vivres à la Guinée. Je sais qu’on va dire que c’est Cellou qui est allé discréditer ceci ou cela. Je dérange, mais je ne souhaite pas, si un jour on devait changer d’attitude, on le fera publiquement et on l’assumera », tranche le leader de l’UFDG.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com