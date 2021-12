Guinée : la nouvelle directive du chef de la junte sur le projet Simandou...

CONAKRY-Le chef de la junte militaire guinéenne, a donné une nouvelle directive aux dirigeants des multinationales impliquées dans le gigantesque projet d'exploitation du minerai de fer dans le Simandou.

Situé dans le sud de la Guinée, Simandou est la plus grande réserve de minerai de fer de haute teneur, jamais exploitée dans le monde. Le consortium SMB Winning est le concessionnaire des blocs 1 et 2 dont l’exploitation se décline sous la forme d’un projet intégré avec un volet minier et un volet infrastructures. Le géant minier anglo-autralien Rio Tinto est quant à lui titulaire des blocs 3 et 4.

Mamadi Doumbouya qui a rencontré cette semaine certains acteurs impliqués dans ce méga projet minier a appelé les CEO (Chief Executive Officer) des deux parties (Winning/Rio Tinto) à maintenir le "dialogue en vue de trouver une solution de mutualisation financière pour la production des infrastructures" (chemin de fer et du port de Moribaya).

A suivre…

