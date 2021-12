Internet illimité haut débit : Orange Guinée lance trois nouvelles offres...

CONAKRY-Acteur majeur de la téléphonie mobile en Guinée et dans la fourniture d'accès à internet, Orange Guinée, a annoncé le lancement à compter de ce vendredi 10 décembre 2021, de nouvelles offres internet, lors d'un cocktail dînatoire organisé jeudi soir dans un réceptif hôtelier de la place. La rencontre a réuni plusieurs invités de marque dont le Directeur Général de l’Autorité de Régulation des postes et télécommunication (ARPT) M. Yakhouba Cissé, ainsi que des chefs d’entreprises.

La compagnie déploie le "Samart Internet Illimité", réservé aux professionnels, mais aussi la fibre orange 100% pour des débits qui peuvent aller jusqu'à 30 mégas. Ces nouvelles offres permettent aux clients de travailler sans interruption, avec une connexion illimitée Haut débit de 2 à 6 Mb/s (symétrique et dédié). Elles leur permettent aussi de booster leurs activités professionnelles, avec un confort de navigation rapide. Le client a la possibilité de choisir l'offre qui lui convient.

Illimity de 2 Méga, soit 2 Mbps/ 2Mbps, qui coûte 1.100.000 Gnf par mois. Illimity de 4 Méga, soit 4Mbps/4Mbps, à 1.500.000 Gnf Illimity de 6 Méga, soit une vitesse de navigation de 6 Mbps/ 6 Mbps, à 2.000.000 Gnf par mois.

Pour souscrire, il suffit d'appeler au 8051 pour les numéros Orange et 610 80 51 00 pour les autres opérateurs, ou envoyer un mail à : HotlineB2B.OGN@orange-sonatel.com.

Dans son discours de circonstance, le Directeur Général de Orange Guinée a déclaré que le numérique est devenu incontournable « dans nos vies ». Conscient de cet état de fait, Orange Guinée s’est engagée à rendre toujours accessible partout en Guinée même dans les zones les plus enclavées, le numérique.

« Dans la poursuite de cet objectif et malgré le contexte défavorable de COVID-19 qui perdure hélas, nous avons réussi à couvrir entre 2020 et 2021, 300 nouvelles localités rurales. Aujourd'hui, nous offrons internet au moins en 3G, sur l'ensemble de nos sites quel que soit la localisation rurale comme urbaine. Dans la vision d'orange, l'accès à internet ne doit plus être un luxe, il doit faire partie de notre quotidien à tous. Être à l'ère du numérique veut aussi dire pour nous, pouvoir se connecter à l'internet partout pour se divertir, pour être en contact avec ses proches, pour se former, pour développer ses activités professionnelles. C'est pourquoi chez Orange Guinée, nous avons toujours œuvrer pour améliorer de façon continue la connectivité, l'accessibilité et l'expérience cliente et pour toujours proposer des offres innovantes qui répondent aux besoins de nos clients », a précisé Aboubacar Sadikh Diop.

Malgré les coûts de production qui ne cessent d'augmenter, ceux de Orange Guinée n'ont pas augmenté depuis 2017, a souligné le Directeur Général de la société éponyme. Orange Guinée a lancé la 4G en 2019, proposant dans la foulée pour inciter les usages, une solution innovante d'internet résidentiel 4G sans engagement, la Home box, devenue une référence sur le marché. Pour répondre à la demande grandissante compte tenu des nouveaux usages et besoins nés de COVID-19 notamment avec le télétravail, la Société a fait évoluer et renforcer son réseau.

« Nous avons introduit des forces illimitées dans la Home box pour permettre à nos clients de rester connectés en tout temps. C'est de vous dire que ce réseau que nous sommes heureux de mettre à la disposition de nos clients fait l'objet d'une constance attention et surtout d'une amélioration continue tant dans sa qualité que dans ses offres pour que les clients puissent à tout moment être pleinement satisfaits », a affirmé M. Diop.

Dans la continuité de cette mission, Orange Guinée lance 3 nouvelles offres internet illimitées à compter de ce vendredi 10 décembre 21.

« D'abord, nous allons lancer 2 offres. La première c'est sur les Smart internet illimité pour un usage professionnel et la seconde qui s'appelle Illimity pour un usage résidentiel. Toutes ces offres sont pensées pour assurer un accès permanent à l'internet haut débit en consommation illimitée avec la flexibilité requise. C'est-à-dire pouvoir ajuster sa formule en fonction de ses besoins et en facilitant une maîtrise son budget par des forfaits. La 3ème offre que nous lançons est la fibre orange 100% pour des débits qui peuvent aller jusqu'à 30 mégas. Pour le moment, cette offre est disponible dans la zone de Camayenne, mais nous vous assurons qu'elle sera très rapidement étendue et sera disponible partout où cela sera possible », a annoncé le Directeur Général d’Orange Guinée.

Ces offres sont les dernières innovations que Orange Guinée met à la disposition de ses clients. La société assure qu’elle est résolument déterminée à toujours offrir aux guinéens d’où qu'ils soient dans le pays, quel que soit leurs activités, le meilleur.

« Le meilleur parce que nous les écoutons, le meilleur qui tienne compte de leurs préoccupations, un meilleur qui traduit par l'innovation continue des solutions et services proposés. Je remercie l'ensemble des salariés d'orange Guinée et nos fournisseurs qui ont participé à cette aventure, l'équipe de projet qui n'ont ménagé aucun effort pour faire de l'illimité une réalité en Guinée », a conclu M. Diop.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com