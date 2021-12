Guinée : le plan de Mohamed Béavogui pour "enrayer" la corruption…

CONAKRY- La Guinée figurent parmi les mauvais élèves en matière de lutte contre la corruption. L’année dernière, le pays a été classé par Transparency International au 137ème rang mondial sur 178 pays, avec une note de 28 points sur 100.

Les montants engloutis par l’hydre de la corruption sont effarants. Plus de 600 milliards de francs guinéens, selon l’agence nationale de lutte contre la corruption.

Comment inverser cette tendance ?

Le Gouvernement de Mohamed Béavogui annonce une batterie de mesures pour relever ce défi commun. Pour venir à bout du fléau de la corruption, le Gouvernement de transition entend se déployer sur le double front de la prévention et de la répression, en s’appuyant notamment sur la réforme de l’Administration publique et de la Justice.

C’est dans ce cadre que la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a été créée et ses compétences étendues à celles de la Haute Cour de Justice, pour juger les grandes infractions économiques et financières.

Mise en place d’un dispositif d’alerte

« Le Gouvernement envisage également de redynamiser l’Agence nationale de lutte contre la corruption (ANLC) pour permettre à tout citoyen, résident ou non, du secteur public ou du privé, d’alerter sur des cas de corruption et infractions assimilées » annonce le premier ministre.

Ce n’est pas tout. Dans la même dynamique, l’Office de répression des délits économiques et financiers (ORDEF) et la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) seront renforcées pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle.

« D’autres actions visant à ancrer la culture de l’éthique et de la redevabilité des agents publics sont en cours de préparation », précise Mohamed Béavogui, qui indique que la corruption n’est pas une fatalité.

« Il y a des moyens de la prévenir, de la contrôler et de l’éliminer. Nous devons nous donner ces moyens et unir nos efforts pour mener le combat ensemble, tous les jours et tous les instants », assure le Premier ministre.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com