Guinée : Clôture à Conakry de l'atelier de concertation sur la finance inclusive...

CONAKRY- En collaboration avec la Banque Centrale République de Guinée, le PNUD et Afriland First Bank, l'Agence de promotion des Investissements privés (APIP Guinée), a organisé du mercredi 8 au vendredi 10 décembre 2021, une table ronde axée sur la finance inclusive à l'intention des PMEs. La rencontre qui s’est tenue dans un réceptif hôtelier de la place a réuni des acteurs du secteur financier, d’agents étatiques mais aussi des entrepreneurs.

L’objectif de ce cadre de concertation est d’une part, faciliter l’accès au financement des PMEs, des cibles vulnérables (jeunes, femmes, personnes vivant avec handicapes) à travers de modèles de partage de risques entre les acteurs et d’autre part, leur permettre d’avoir accès à d’autres produits et services diversifiés nécessaires à leur bien-être toujours à travers des partenariats gagnant-gagnant entre les différents acteurs.

Plusieurs thématiques ont été développées lors de cet atelier qui a duré trois jours. A savoir :

Le renforcement de capacité des entrepreneurs afin de faciliter l’accès au financement des promoteurs de projets, La mutualisation des actions en vue de diversifier l’offre de services aux cibles vulnérables et de toucher un plus grand nombre.

Dans son intervention, Cellou Barry Coordinateur du projet Cadre de concertation du financement inclusive, a indiqué que le cadre de concertation du financement inclusive est une initiative de l'APIP, du PNUD, de Afriland pour faciliter l'accès au financement des PME mais aussi des personnes vulnérables.

« Cette initiative a commencé en 2017. Elle a permis de former plus de 200 entrepreneurs en les aidant à monter leur business plan. Parce qu'on s'est rendu compte que les obstacles notamment pour l'inclusion financière et pour l'accès au financement, c'est l'accès à l'information. Les entrepreneurs n'avaient pas l'information. Nous avons aussi le problème de montage des projets. Les PME ne savent pas comment monter les projets bancables. Également au niveau des garanties, les PME n'ont pas un fonds de garantie suffisant pour bénéficier de financement. Donc, c'est dans ce cadre qu'on a initié ce cadre qui tourne autour du renforcement des capacités, mais aussi à l'accès à l'information", a expliqué M. Barry. Spécifiquement, ce cadre de concertation avait pour objectif de :

Permettre une connaissance mutuelle des acteurs avec leurs produits, leurs procédures, leurs attentes et une meilleure compréhension de la demande… ;

Permettre aux acteurs de connaître leur rôle dans le modèle de partage des risques ;

Partager entre les acteurs les expériences de partages de risque et d’autres types de partenariat pour le développement et la vulgarisation des produits et services ;

Partager les produits innovants pour les cibles vulnérables expérimentés par certaines institutions en Guinée et ailleurs ;

Amener les acteurs à collaborer dans les domaines de partage des risques et de vulgariser de produits à travers la signature de conventions et leur mise en œuvre ;

Permettre une meilleure distribution des produits existants et un meilleur accès au financement notamment pour les plus vulnérables ;

Assurer le suivi de la mise en œuvre des diverses conventions de partenariats ;

Mobiliser les Fonds de garantie, les organismes de refinancement et les Fonds d’Investissement et d’autres bailleurs ;

Assurer le lobbying afin d’influencer les politiques et lois relatives au secteur de la microfinance

Assurer la capitalisation et favoriser le partage des acquis.

Lancée en 2017, le Cadre de concertation du financement inclusive a déjà enregistré ses premiers résultats, a précisé le Coordinateur du projet Cadre de concertation du financement inclusive.

"Il y a des entrepreneurs handicapés qui ont bénéficié de financement à travers le cadre de concertation, une vingtaine d'autres entrepreneurs ont bénéficié de subventions. On a des entreprises qui avaient bénéficié de formations, qui ont pu monter leur business plan, qui ont pu accéder à des financements dans des banques. Nous remontons également les obstacles au niveau de l'administration pour que l'Etat fasse des réformes. C'est dans ce cadre que nous avons proposé à l'Etat la mise en place d'un fonds de garantie et au temps de la COVID-19 on avait mis en place le fonds d'appuis aux groupements d'intérêts économiques et aux PME", a précisé Cellou Barry.

Pendant cet atelier de trois jours, les participants (les banques et le secteur privé, PMEs) ont également échangé autour des produits innovants qui existent au niveau des banques, de l’amélioration des produits existants à travers une meilleure compréhension de la demande, du développement de nouveaux produits, du plaidoyer d’allégement des procédures administratives en vue d’acquérir des financements de la part des banques.

La responsable de la maison des PME de Société Générale Guinée salue l’initiative d’APIP Guinée. « Ça été une belle initiative de la part d'APIP Guinée d'avoir organisé ce cadre de concertation qui permet à nous banque de mieux comprendre les préoccupations des PME. Il nous donne l'occasion de faire part des solutions d'accompagnement que nous avons à disposition pour permettre d'être mieux formés et informés sur les produits bancaires dont nous disposons pour éventuellement les aider à améliorer de développement de leurs entreprises", a expliqué madame Mariama Sira Sow.

" Nous ne pouvons pas en tant que banque aller à l'encontre de certains principes d'octroi des crédits mais ce qui est sûr, au niveau de la Société Générale déjà nous avons créé la maison des PME pour aider les PME à pouvoir non seulement identifier les obstacles d'accès au financement auxquels ils sont confrontés mais aussi les aider à travers nos partenaires publics et privés, leur proposer des solutions techniques", précise la responsable de la maison des PME de Société Générale Guinée.

Pendant deux jours de formation -du 8 au 9 décembre- 80 entreprises ont été formés sur la Technique de montage des projets de financement et la Technique d’élaboration d’un plan d’affaires. A la fin de ces échanges, Boh Mariamagbé Cissé, participante n'a pas manqué de faire part de sa satisfaction.

"Grâce à cette initiative j'ai compris le processus d'une demande de prêt bancaire. Tous les axes sont abordés. A l'issue de cet atelier, je chercherai désormais à être patiente avec les institutions des microfinances dans le cadre d'une demande de financement parce que j'ai compris enfin que le processus est long et est très complexe", a expliqué cette participante tout lançant un appel à l'APIP.

"Nous demandons à l'APIP d'accentuer ces genres de formations à l'endroit des entrepreneurs. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses lors de cet atelier. Il m'a permis de revoir ma manière de gérer les finances de mon entreprise", a-t-elle lancé.

Il est important de noter qu’une journée de l’inclusion financière est prévue le mercredi 15 décembre 2021. Elle regroupera les membres du gouvernement, la Banque Centrale, les Institutions Financières, ainsi que les acteurs de la finance inclusive pour présenter aux autorités le plaidoyer des PMEs et des Banques pour améliorer l’accès aux produits et services bancaires en Guinée.

