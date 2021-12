Conakry : l’AGUIPE au cœur des "Journées de la formation professionnelle et de l’emploi"

CONAKRY- L’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi (AGUIPE) est au cœur des « journées de la formation professionnelle et de l'emploi », lancées en grande pompe ce jeudi 9 décembre 2021 au chapiteau du palais du peuple.

Cet événement est l'occasion pour le département de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle, dirigé par Alpha Bacar Barry de poser un diagnostic clair de l'enseignement technique et de la formation en vue de trouver une solution pérenne à la problématique de l'emploi en Guinée.

Au chapiteau du palais du peuple où se déroulent ces activités, l'Agence Guinéenne pour la Promotion de l'Emploi, a un stand qui ne désemplit de visiteurs. Nous avons rencontré M. Mamadou Hassimiou Souaré, le Directeur Général Adjoint de cette agence de l’Etat.

Pour lui, cet événement majeur est tout d'abord une opportunité pour le département de l’Enseignement technique d'apporter plus de visibilité sur ces activités. Pour le cas particulier de l'Aguipe, cette rencontre de trois jours lui offre une opportunité supplémentaire de pouvoir expliquer un aux chercheurs d'emploi sa mission.

"Je pense qu'il faut d'abord remercier les autorités au plus haut niveau du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui ont pris l'initiative d'organiser cet événement qui permet de braquer les projecteurs sur le département et bien entendu sur l'Agence Guinéenne pour la Promotion de l'Emploi (Aguipe).

Donc, l'Aguipe est une agence de l'Etat chargée de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement pour la promotion de l'emploi. A travers ces journées, nous recevons aussi les demandeurs d'emploi notamment les diplômés qui viennent savoir un peu ce que notre agence peut leur offrir de façon générale. Que ce soit l'enseignement professionnel ou la formation qualifiée, ces différentes questions seront aussi débattues à travers des panels ", a déclaré M. Mamadou Hassimiou Souaré.

La première édition des Journées de la formation professionnelle et de l’emploi offre l’occasion pendant trois jours, à des panelistes, exposants, acteurs du monde de l'éducation, d’échanger autour la formation professionnelle. C'est aussi une occasion de faire un état des lieux, d'envisager des pistes de solutions pour régler la problématique de l’emploi en Guinée.

" Au niveau de l'Aguipe, nous nous réjouissons de cet événement puisque nous avons en face des décideurs que sont le Gouvernement, les partenaires publics et privés mais également ceux-là qui constituent nos clients qui sont les demandeurs d'emploi. Nous allons échanger avec eux, partager avec eux ce que nous faisons, les difficultés que nous rencontrons", a ajouté le DGA de l'Aguipe.

