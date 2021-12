Cellou Dalein : « Je crois avoir toutes les chances d’accéder au pouvoir… »

CONAKRY-Après trois tentatives « infructueuses » dans la course pour accéder à la magistrature suprême de la Guinée, l’ancien premier ministre, reste encore optimiste. Cellou Dalein Diallo qui garde la « foi » en la démocratie, croit avoir toutes les chances d’accéder au Pouvoir en Guinée par la voie des urnes.

« Je suis optimise. Je crois en la démocratie et je crois que j’ai toutes les chances d’accéder au pouvoir par la voie des urnes », souligne le leader de l’UFDG, de passage à Dakar.

La chute d’Alpha Condé le 05 septembre dernier fait renaître l’espoir chez Cellou Dalein Diallo. D’autant plus que la junte au pouvoir dirigée par Mamadi Doumbouya s’est engagée à organiser des élections inclusives libres et transparentes pour mettre en place des institutions légitimes.

Un engagement qui renforce davantage l’optimisme de l’ancien premier ministre, bien que le CNRD n’a pas encore donnée une idée précise de la durée de la transition.

« Je pense qu’on ne tardera pas à donner un délai. La CEDEAO avait exigé six mois, un délai qui paraissait trop court, les principaux partis politiques ont proposé 15 mois, mais on attend. Je pense qu’il y a une négociation entre la CEDEAO et les nouvelles autorités », affirme le principal opposant du régime déchu.

A suivre…

Africaguinee.com