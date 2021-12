Mineure violée par un imam : "Il a abusé d'elle à trois reprises dans la mosquée..."

CONAKRY-Une fille14 ans est tombée enceinte après avoir été violée à plusieurs reprises par un imam dans une mosquée. L'acte s'est passé à Yimbaya Tannerie, dans l'enceinte de la mosquée Saabara, dans la commune de Matoto. Assiétou Kaba est la maman de la victime. Interrogée ce matin par Africaguinee.com, elle est revenue sur les circonstances de cet acte abject dont a été victime sa fille.

"Il y a de cela 3 ou 4 mois, ma fille a commencé à lire le Coran avec cet imam. D'après ce qu'elle m'a expliqué, l'imam lui expliquait les principes de l'islam, comment une femme devrait se comporter et s'habiller dans la société. Quand elle a commencé à suivre les cours, j'ai remarqué que ma fille a drastiquement changé, même les habits qu'elle portait, tout avait changé chez elle. À chaque fois que j'essayais d'échanger avec elle, elle se méfiait. J'ai alors expliqué à son père pour que celui-ci aussi puisse intervenir. Son papa lui a crié dessus, histoire de voir si elle va changer. Malheureusement, à l'école aussi, elle ne venait plus en classe. Elle s'est absentée pendant plus de 3 semaines. Au lieu d'aller à l'école, elle partait plutôt chez l'imam qui a une pharmacie" explique Mme Kaba.

"C'est avant hier que j'ai appelé à l'école, on m'a dit que ça fait 3 semaines qu'elle n'y allait pas. Le soir, elle ne rentrait qu'à 17h. Le lendemain, je l'ai emmenée à l'hôpital pour l'examiner. Il s'est s'avéré qu'elle est enceinte de 3 mois. Elle m'a alors expliqué que c'est l'imam qui l'a enceintée. Elle m’a dit qu'ils ont eu des relations ici dans la mosquée (3 fois) et que parfois, il l'amenait dans sa pharmacie pour faire sa sale besogne. Il bernait ma fille soi-disant qu'il va l'épouser." a-t-elle ajouté.

Selon la maman de la victime, l'imam se nomme Ahmed Barry. Il a été arrêté et il est actuellement à la DPJ (Direction centrale de la police judiciaire. "Son père était le premier imam de la mosquée où l'acte du viol s'est produit. Il paraît que c'est lui qui l'a remplacé. Même avant hier il a dirigé la prière ici", a-t-elle martelé.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com