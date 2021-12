Guinée : lancement à Conakry des journées de la formation professionnelle et de l'emploi

CONAKRY- C'est parti pour les "journées de la formation professionnelle et de l'emploi " initiées et pilotées par le ministère de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Cette première édition se déroulera pendant trois jours au chapiteau du palais du peuple. La cérémonie de lancement a été présidée ce jeudi 9 décembre 2021 par la garde des Sceaux ministre de la justice et des Droits de l'Homme, Mme Fatoumata Yarie Soumah, au nom du Premier ministre Mohamed Béavogui.

Plusieurs personnalités de marque ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie. En plus du ministre de tutelle, Alpha Bacar Barry, plusieurs autres membres du Gouvernement ont également pris part à cette cérémonie. L’on notait aussi la présence de plusieurs ambassadeurs.

Dans son intervention, le Ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a indiqué que les journées de la formation professionnelle et de l’emploi ont été initiées par les cadres du département, sous le leadership du nouveau Cabinet, "dans l'optique de susciter le débat et de poser un vrai diagnostic avec les acteurs du système éducatif, l'état des lieux et d'esquisser des solutions pour les prochaines années."

« Nous allons pendant ces trois jours, entendre les acteurs du système : enseignants, ldirecteurs d'écoles, apprenants et même ceux qui sont sortis du système et qui sont aujourd'hui à la recherche de l'emploi, pour évaluer le gap du système à qualifier notre main d'œuvre. Je répète ici ce que le Premier ministre en personne et le président de la transition n'ont eu de cesse à répéter depuis que nous avons commencé à collaborer : nous devons permettre à nos jeunes de réaliser leur plein potentiel. Et pour cela, il faut qu'on améliore leur qualification, leurs capacités à occuper les emplois existants. Demain, nous allons entendre le secteur privé qui va nous dire quelles sont ses attentes pour les prochaines années en termes de main d'œuvre qualifiée, pour que nous puissions nous positionner nous ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle comme un opérateur de formation. Nous voulons fournir à l'économie guinéenne une main d'œuvre qualifiée », a déclaré Alpha Bacar Barry.

Principal partenaire de cette première édition, le système des Nations Unies en Guinée à travers son coordinateur résident a salué cette idée "innovante" du ministre de l'enseignement technique et la formation professionnelle.

« Je voudrais, au nom de toute la famille des Nations Unies vous adresser mes félicitations pour les innovations que vous mettez en place. Ce qui nous réunit ici est une véritable innovation, il (ministère de l'enseignement technique, ndlr) a bien voulu échanger avec le système des Nations Unies sa vision de réformer en profondeur l'enseignement technique et la formation professionnelle en boostant le capital humain, en développant le marché de l'emploi grâce à une main d'œuvre qualifiée et qui réponde à un besoin futur d'une croissance économique diversifiée inclusive et durable », a martelé Vincent Martin.

Le diplomate onusien annonce la mise à disposition 24 agents spécialisés qui vont accompagner ces journées de formation professionnelle et de l'emploi.

« Je parle de cette mission qui a pour but d'avoir une adéquation et emploi par rapport au besoin économique, une vision basée sur l'anticipation de besoin en qualification et en compétences. A titre d'exemple, je voudrais mentionner que nous avons déjà le soutien que peut apporter le système des Nations Unies notamment à travers notre bureau de l'UNESCO, qui appuie la stratégie nationale de formation professionnelle, la politique nationale de formation des enseignants. Je voudrais mentionner aussi l'accompagnement de PNUD, de l'ONUDI, de ITC dans le domaine de l'innovation technologique notamment l'utilisation des drones, le soutien aux filières agricoles dans l'intégration socioéconomique dans le marché du travail », a indiqué le diplomate onusien.

M. Martin a ajouté qu’il existe un fort potentiel important dans le domaine agricole et de l'élevage qui doit encore être exploité et qui pourrait permettre à un certain nombre de jeunes d'intégrer ces filières agricoles, élevages avec des approches innovantes. A ce titre, a-t-il expliqué, des agences comme la FAO et le PAM seront en mesure d'apporter un conseil efficace et accompagner le ministère dans son programme.

« Je voulais vous assurer à travers ces mots notre entière disponibilité pour vous accompagner dans votre gestion. En ma qualité de coordinateur résident du système des Nations Unies, nous allons coordonner et mettre à disposition toute l'expertise disponible dans les domaines qui touchent à la formation professionnelle et de l'emploi en Guinée et qui concourent à la réalisation de l'agenda 2030 et des objectifs du développement durable", a assuré le coordinateur résident du système des Nations Unies en Guinée.

Avant de procéder à l'ouverture officielle de cette première édition des "journées de la formation professionnelle et de l'emploi ", la garde des Sceaux, ministre de la justice et des Droits de l'Homme, a invité l'ensemble des participants à faire de ces journées une occasion de faire d'état des lieux du système éducatif en vue d'envisager des pistes de solutions.

"Pendant trois jours, panelistes, exposants, acteurs du monde de l'éducation vont échanger autour de cette question cruciale qu'est la formation professionnelle. C'est une première dans notre pays. Et c'est l'occasion de faire un état des lieux, d'envisager des pistes de solutions comme alternatives à l'éducation. J'invite donc les panélistes à de fructueux échanges et à sortir de bonnes grandes résolutions de ces assises qui seront un bréviaire pour le gouvernement qui, à n'en pas douter, saura les exploiter pour une meilleure qualification du système éducatif de notre pays. J'invite également les partenaires techniques et financiers de notre pays à soutenir cette belle initiative dans un secteur aussi important que l'éducation, et surtout à l'accompagner. J'espère qu'au sortir de ces journées, les élèves, les parents, tous les acteurs du système éducatif auront un regard innovant et prometteur sur la formation professionnelle", a lancé Fatoumata Yarie Soumah dans son discours d'ouverture.

Une visite guidée dans les stands avec les membres du gouvernement a marqué la fin des activités de cette première journée. Il faut noter que les activités prendront fin le 11 décembre.

