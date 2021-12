CNT : le MATD refile la « patate chaude » au CNRD sous pression…

CONAKRY-Environ deux semaines après la fin du dépôt des candidatures, le CNT (Conseil National de Transition), organe législatif de la Transition n’est toujours pas mis en place. Pourtant, selon nos informations, le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) qui avait assuré la centralisation a déjà transmis tous les dossiers au CNRD (Comité national du rassemblement pour le développement).

« Tous les dossiers ont été transmis au CNRD, ce sont eux qui font le dépouillement. On a fait la réception des candidatures et la centralisation en fonction des entités censées faire acte de candidature. Tout a été planifié, logé dans un tableau et envoyé au CNRD. En plus de la version électronique, la copie physique de de chaque dossier accompagne », a confié à Africaguinee.com une source proche du ministère de l’Administration.

Alors que la pression de communauté internationale s’accentue sur le colonel Mamadi Doumbouya, la classe politique elle aussi semble perdre patience et demande à la junte de mettre en place le CNT avant le 12 décembre 21, date prévue pour le sommet ordinaire des chefs d’Etat de la CEDEAO.

« Il faut que le Cnt soit mis en place. (…) Je les conseille d’ici le 12 décembre, de faire en sorte que le Cnt soit constitué. A défaut, comme le lui confère la charte, le président peut nommer en attendant, le président et les vice-présidents du CNT », appelle Mamadou Sylla qui dirige l’une des plus importantes coalitions politiques du pays.

Qu’est-ce qui retarde ?

« On a beaucoup plus de listes et de candidats que ne sont disponibles des places », explique à Africaguinee.com une source gouvernementale, qui précise que ce sont des difficultés pour lesquels ils vont trouver des "solutions dans les meilleurs délais".

A suivre…

Africaguinee.com