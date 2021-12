CEDEAO : Doumbouya en quête d’"alliés" à la veille d’un sommet décisif

CONAKRY-Acculé par la communauté internationale qui exige la publication d’une feuille de route et d’un calendrier de la transition, Mamadi Doumbouya se lance dans une nouvelle offensive diplomatique.

A la veille d’un sommet de la CEDEAO qui s’annonce décisif, le 12 décembre 2021 à Abuja Nigeria, le chef de la junte guinéenne tente de trouver des alliés chez certains voisins de la Guinée. Dans sa ligne de mire, les dirigeants des pays membres de l’Union du fleuve Mano, une organisation régionale qui rassemble la Guinée, le Libéria, la Sierra Léone.

Cette organisation a dépêché dimanche dernier une forte délégation à Conakry qui avait rassuré la junte qu’aucune manœuvre ne viendra de la Mano River Union pour déstabiliser la Transition en cours en Guinée.

Alors que la Guinée est sous la menace de nouvelles sanctions de la CEDEAO, à l’occasion du prochain sommet ordinaire des chefs d’État et de Gouvernement, le président de la transition a dépêché des émissaires à Freetown et à Monrovia.

Conduite par le ministre de la Défense, Aboubacar Sidiki Camara, dit Idi Amin, cette délégation a rencontré respectivement les présidents Léonais et Libérien Julius Maada Bio et Georges Wéah.

Le Président Maada Bio a été le premier chef d’Etat à se rendre officiellement à Conakry après le coup d’Etat du 05 septembre malgré les restrictions de la CEDEAO. Tandis que pour sa part, Georges Wéah lors du sommet extraordinaire des chefs d’Etat de la CEDEAO de septembre dernier axé sur le putsch en Guinée, avait mis le couteau dans la plaie, invitant la CEDEAO à faire tout son possible pour s’assurer que les limites des mandats dans les constitutions de tous les Etats membres soient respectées.

Mamadi Doumbouya pourrait compter sur le soutien de ces deux chefs d’Etat voisin de la Guinée alors que la pression devient de plus en plus forte sur ses épaules de la part de la communauté internationale. Mais est-ce suffisant pour être à l'abri de nouvelles sanctions ? Là est toute la question. Car bien qu’il assure n’avoir point l’intention de s’éterniser au pouvoir, la Communauté internationale, favorable à une transition de courte durée, reste prudente et exige des actions tangibles.

A suivre…

Africaguinee.com