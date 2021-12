Saloum Cissé "empêché" de rencontrer Alpha Condé : "Les militaires m’ont dit…"

CONAKRY-Saloum Cissé, a été empêché de rencontrer l’ex président Alpha Condé, transféré récemment dans la résidence de son épouse à Dixinn. Au lendemain de ce transfèrement, Secrétaire Général RPG arc-en-ciel s’est présenté devant la villa dans le but de voir l’état du président. Mais les militaires qu’il avait trouvé sur place, ont opposé un « niet » catégorique.

« Lorsqu’on a appris qu’il a été transféré, à travers le communiqué du CNRD (comité national du rassemblement pour le développement), j’étais très réconforté. Le lendemain, à 13h, je me suis déplacé vers le domicile de la première dame Mme Djéné Kaba Condé. Malheureusement, lorsque je suis arrivé, il y avait un attroupement de quelques personnes aux abords et en face de la résidence. Lorsque j’ai foncé vers les militaires, ils sont venus moi pour me demander qu’est-ce que je voulais ?

Je leur ai dit que j’aimerais rencontrer le Pr Alpha Condé. Ils m’ont dit que la visite n’est pas permise. Lorsqu’on m’a dit cela, j’ai rebroussé chemin. Ce même soir, on avait une réunion du comité de crise, je suis allé leur dire que je n’ai pas pu rencontrer le Professeur. Sinon, c’est une nouvelle que nous avons applaudie mais comme la visite n’est pas permise, ça devient pour moi de l’énigme », a confié M. Cissé dans une interview qu’il nous a accordé et qui sera publiée prochaine.

Nous sommes inquiets

Bien que la junte assure qu’elle assurera un traitement digne à l’ancien chef d’Etat, le secrétaire Général du RPG arc en ciel exprime une inquiétude.

« Nous sommes inquiets. Pourquoi ? Parce que nous n’avons aucune information officielle et les visites ne sont pas permises. Ce qui nous inquiète le plus, vu son âge, 83 ans, un homme de cet âge devient sensible à tous les maux. C’est à ce niveau que nous sommes inquiets », a-t-il dit.

A suivre….

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com