Kindia : La Banque Islamique de Guinée participe à la caravane de la Bourse de sous-traitance et du Partenariat (BSTP)

KINDIA-La Banque Islamique de Guinée (BIG) a participé la caravane nationale de la sous-traitance et du contenu local, organisée par la Bourse de sous-traitance et du Partenariat (BSTP). A Kindia, cet évènement s’est tenu pendant deux jours à la maison des jeunes. Cette caravane nationale de la sous-traitance et du contenu local œuvre pour mettre en relation les entreprises locales en quête du marché et les grandes entreprises ou multinationales évoluant dans les secteurs des mines, industries de transformation, infrastructures, BTP, Banques, assurances etc.

Dans la cité des agrumes, c’est la maison des jeunes de Kindia qui a servi de cadre à ces échanges fructueux entre les entrepreneurs locaux et la bourse de sous-traitance et partenariat (BSTP). La Banque Islamique de Guinée, qui a participé cette importante activité s’est fait représenter par son chef d’agence dans la cité Manga Kindi. Il explique la partition qu’a jouée la BIG dans la réussite de cet évènement.

« La BIG est un partenaire de la BSTP, notre présence dans ce panel vise à expliquer aux parties prenantes ce que nous pouvons offrir en terme de produits et services. Notamment des services de financements. Parce que nous nous sommes une Banque Islamique. Nous ne proposons à la clientèle que des produits qui sont adaptés et qui sont conformes aux Finances Islamiques. C’est un sentiment de satisfaction qui m’anime pour avoir accompli ce travail qui consistait à expliquer, les avantages de ces produits de Financement Islamique peu connus par le peuple guinéen, mais qui constituent aujourd’hui une solution appréciée par l’ensemble de toutes nos clientèles », a expliqué Mohamed Lamine BANGOURA, chef d’agence de la Banque Islamique à Kindia.

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, la Banque Islamique offre une gamme de produits variés en matière de financement. M. BANGOURA a cité entre autres : la ‘’MOURABAHA, La MOUCHARAKA, IJARA’’. Au terme des journées d’échanges, les participants sont partis satisfaits.

« Nous avons eu le temps d’expliquer à ces entrepreneurs qui étaient des participants à ce carnaval que la BSTP a bien voulu mettre en place. L’objectif recherché dans le cadre de ce carnaval, est d’aider ces entrepreneurs à avoir accès aux différentes sources de financement que proposent les banques, comme la Banque Islamique de Guinée. Dans les échanges, nous avions compris qu’il y avait beaucoup d’entrepreneurs qui ne savaient même qu’il y avait cette possibilité que les banques offraient à ces différents types d’entreprises. Aujourd’hui beaucoup ont quitté avec un sentiment de satisfaction, un sentiment d’avoir appris quelque chose d’utile qui pourra les servir. Nous avons reçu également l’information de notre Direction Générale qui insiste à leur dire que les portes de l’agence de la Banque Islamique de Guinée sont grandement ouvertes à l’ensemble de tous ces entrepreneurs qui auront la chance de travailler avec nous. Je pense que nous avons réussi à véhiculer ce message », s’est réjoui M. Mohamed lamine BANGOURA.

Depuis Kindia, Chérif Keita

Pour Africaguinee.com