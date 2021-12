Interview de Tony Odeigah, Directeur Général de UBA, qui a remporté le titre de meilleure banque de l’année 2021

Arrivée en tête du classement des meilleures banques du pays, UBA Guinée, a remporté le prix de la « meilleure banque de l'année » décerné par le « Bankers Award » à Londres.

L'édition 2021 du classement met en lumière les institutions qui ont surpassé leurs pairs en termes de performances, d'initiatives stratégiques et de réponse à la pandémie de Covid-19.

The Banker Magazine est une publication du Financial Times spécialisé dans le traitement de l'information financière et est la référence du secteur bancaire pour les décideurs de haut niveau.

Quelles tendances ont eu un impact sur votre stratégie commerciale et comment votre stratégie a-t-elle changé au cours des 18 derniers mois pour répondre aux besoins de vos clients ?

L'attractivité de la banque réside principalement dans son offre de solutions digitales qui ont facilité les transactions des clients pendant la pandémie de COVID-19 mais aussi dans la qualité de son service client. Malgré les défis auxquels sont confrontés divers secteurs économiques causés par la pandémie de COVID-19, les canaux numériques d'UBA Guinée sont restés ouverts et disponibles pour les clients "24/7" grace à la promotion proactive des plateformes électroniques qui ont permis de servir efficacement les clients et fournir des services dans le confort de leur foyer.

Quels sont les plans futurs de la banque ?

Nos plans futurs incluent, mais sans s'y limiter, de faire de UBA la banque numéro un du secteur bancaire guinéen au cours des 3 prochaines années. Nous voudrions également augmenter le ratio de bancarisation en Guinée d'environ 18% à 25% (300 000 nouveaux comptes supplémentaires dans le système bancaire) tout en devenant un guichet unique pour tous les services bancaires à l'ensemble du public en Guinée.

Africaguinee.com