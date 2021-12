Comptes bancaires du RPG arc-en-ciel : la précision de Kory Kondiano qui dément Saloum Cissé…

CONAKRY-Pour justifier l’incapacité du RPG arc en ciel à solder ses factures d’électricité, l’administrateur général du siège, Noumouké Camara a invoqué la semaine dernière le gel des comptes bancaires du parti par la junte militaire, depuis le coup d’Etat du 05 septembre.

Face à cette révélation faite à Africaguinee.com, Saloum Cissé le Secrétaire Général du parti s’est évertué à la « démentir », déclarant que le RPG arc en ciel n’a pas de « compte » et qu’il vit de cotisation. Une affirmation qui a surpris plus d’un. « Comment un ancien parti au pouvoir peut-il prétendre n’avoir de compte bancaire ? », se demandait-on.

Pour éclairer la lanterne de l’opinion sur cette question, votre quotidien en ligne a interrogé le trésorier même de l’ancien parti au pouvoir, en l’occurrence Claude Kory Kondiano. Peu bavard, l’ancien président de l’Assemblée Nationale de la 8ème législature a confirmé que le RPG arc-en-ciel a bel et bien un compte. « Je crois même que le parti a deux comptes bancaires. Mais par discipline, et n’étant pas le porte-parole, je ne peux vous en dire plus », a-t-il tranché.

Interrogé sur le gel présumé des comptes bancaires de l’ex parti au pouvoir, une source proche du CNRD basée à la Banque centrale, a indiqué que cette mesure ne vise que les comptes des entités publiques et des anciennes hautes personnalités. Selon notre source, les partis politiques ne sont pas concernés.

« On n’a aucune information sur les comptes des partis politiques. Ce sont les comptes des entités publiques et des anciennes hautes personnalités qui sont concernées par cette mesure. On ne nous a jamais contacté pour le gel des comptes des partis politiques », a indiqué notre interlocuteur au bout du fil.

A suivre…

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com