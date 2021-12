Urgent Conakry : Une plainte déposée contre Alpha Condé…

CONAKRY-Trois mois jour pour jour après sa chute, Alpha Condé placée à résidence surveillée par la junte au pouvoir, vient d’être ciblée par une plainte. Un collectif de citoyens qui dit être victime de « répressions » policières sous le défunt régime, a déposé une plainte ce lundi 6 décembre 2021, contre l’ancien chef d’Etat déchu. Ladite plainte a été déposée au parquet du tribunal de première instance de Dixinn.

« Les citoyennes guinéennes et les citoyens guinéens dont les noms figurent ci- dessous vous prient de prendre acte de la plainte formelle qu'ils déposent entre vos mains contre le citoyen Alpha Condé, ancien président de la République pour les crimes dont ils ont été victimes du fait des forces de défenses et de sécurité en exécution des ordres reçus de leurs chefs hiérarchiques ayant agi eux-mêmes sous les ordres directs du même Alpha Condé, président de la république et président des forces de défenses et de sécurité », précise la plainte adressée au Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Dixinn.

Entre 2011 et 2021, des centaines de citoyens guinéens sont tombés sous les balles des forces de l’ordre dans des séries de violences politiques ou sociales à travers le pays. Ces dossiers de crimes restent encore impunis.

Dossier à suivre...

Africaguinee.com