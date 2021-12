Mamadi Doumbouya crée une nouvelle Direction rattachée à la Présidence...

CONARY-Le Président de la transition Colonel Mamadi Doumbouya, a pris un décret ce lundi 6 décembre 2021, portant « attribution et organisation de la Direction de la Communication et l’Information ».

Placée sous l’autorité du Directeur de Cabinet de la Présidence de la République, la Direction de la Communication et l’Information est chargée de la mise en œuvre et du suivi de l’organisation de la Communication et de l’Information à la Présidence de la République.

Elle est dirigée par un Directeur nommée par un décret du président de la République sur proposition du ministre Directeur de Cabinet de la Présidence de la République.

Pour accomplir sa mission, la Direction de la Communication et l’Information comprend :

Une division information et relation publique,

Une division technique et équipements,

Une division digitale,

Les chefs de division et les chefs de section sont nommés respectivement par arrêté par décision du ministre Secrétaire Général à la Présidence sur proposition du ministre Directeur de Cabinet de la Présidence de la République.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com