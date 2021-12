Guinée : Comment le Gouvernement se prépare face à la menace terroriste?

CONAKRY-Le Gouvernement guinéen prend au sérieux la menace sécuritaire qui plane sur la Guinée alors que les attaques meurtrières se multiplient dans la sous-région. Face à cette montée en puissance du terrorisme, la Guinée va inscrire ce nouvel enjeu sécuritaire dans son budget 2022.

Comment la Guinée se prépare-t-elle pour faire face à cette menace ? Interrogé par Africaguinee.com, le porte-parole du Gouvernement a apporté quelques précisions sur cette question, qui selon Ousmane Gaoual Diallo, tient à cœur les nouvelles autorités.

« On ne peut pas ne pas être sensible à ce qui arrive dans la sous-région ouest-africaine, au regard de cette recrudescence des violences dues aux groupes terroristes. C’est un problème qui met sous pression nos services de renseignement ainsi que nos forces de sécurité et de défense. Mais chacun en ce qui le concerne, va réajuster sa démarche et sa stratégie pour faire face à ces situations.

C’est quelque chose que nous mettons sur la table. Et c’est pour ça que le Premier ministre a invité le ministre des finances à en faire une priorité dans la définition du budget 2022 », a précisé le ministre Ousmane Gaoual Diallo.

