Alerte Boké : Le plus grand collège de la commune dévasté par un incendie…

BOKE- Le collège FILIRA situé dans le quartier Kougnewadé 2 dans la commune urbaine de Boké a été touché ce lundi 6 décembre 2021 par un incendie.

Filira, est le plus grand collège public de la commune urbaine de Boké. La direction ainsi que certaines salles de classe ont été touchées par les flammes. Tous les dossiers scolaires ont été ravagés. L’incendie a été constaté dans les bandes de 6h du matin, a appris Africaguinee.com.

Les flammes ont d’abord ravagé la direction du collège avant de se propager dans plusieurs compartiments du bâtiment notamment les salles de classe. Pour l’heure, l’origine de l’incendie n’est pas déterminée. Toutefois l’on n’écarte pas la piste criminelle, d’autant plus que le bloc n'est branché sur aucun réseau électrique.

Les flammes continuent de réduire en cendres les documents des élèves, les tables bancs, les bureaux etc, sous les regards impuissants des autorités éducatives, des élèves et les habitants du quartier.

"C'est à 6h du matin qu'on m'a appelé m'informant qu'il y a un incendie au collège FILIRA. Aussitôt, j'ai pris ma voiture pour m'y rendre. Les dégâts sont énormes, aucun dossier de la direction des études n'a pu être récupéré. C'est vraiment affreux ! Parce que le bâtiment n'a aucun contact avec le courant électrique. Je suis sûr que ce sont des personnes malintentionnées qui on fait ça", dénonce Elhadj Dembo Dramé, directeur préfectoral de l'éducation de Boké.

" Les tables bancs, les meubles, les dossiers des élèves tout est en cendre ", s’alarme le directeur des études du collège FILIRA.

Alors que le feu continue de consumer le peu qui restent, nous n’avons remarqué aucune présence des agents de la protection civile. C'est grâce au service d'incendie de la société UMS qu'ils ont pu atténuer les flammes.

Depuis Boké, Oumar Sory Camara

Pour Africaguinee.com