Gambie : Adama Barrow réélu pour un second mandat…

BANJUL- C’est officiel ! Adama Barrow, a été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle à un tour du 04 décembre en Gambie. Cette élection est considérée comme la première, véritablement démocratique depuis la chute de Yaya Jammeh en 2016.

Le président sortant a récolté 457.519 voix, selon les résultats provisoires officiels proclamés vers 22h GMT par le président de la commission électorale indépendante.

Ousseiny Dabo, son principal adversaire arrive deuxième loin derrière avec 238.252 voix, suivi de Mamma Kandet 105.502 voix, Halifa Babacar Salah 32.435 voix, Essa Faal 17.206 voix, Abdoulaye Ebrima Jammeh 8.252 voix.

A l'annonce des résultats, les partisans du président sortant déclaré vainqueur ont aussitôt envahi les rues de la capitale pour fêter la victoire. Fortement rassemblés aux alentours de la présidence, ils chantent et dansent.

« WE are Barrow, WE are Barrow nous sommes Barrow », scandent-ils.

« Barrow a gagné nous sommes contents vraiment. Nous ferons la fête jusqu'au matin », déclare un militant de M. Barrow, très joyeux.

Depuis Banjul, Alpha Ousmane Bah

Pour Africaguinee.com