Après Paris, New-York, Cellou Dalein attendu à Dakar pour un forum international

DAKAR-Cellou Dalein Diallo est attendu à Dakar la semaine prochaine où il prendra part au 7ème « Forum International de Dakar » sur la Paix et la Sécurité en Afrique, prévu les 6 et 7 Décembre 2021, a appris Africaguinee.com

Cette édition, qui aura pour thème « Les défis de la stabilité et de l’émergence de l’Afrique dans un monde post-COVID 19 » se tiendra au Centre International de Conférences Abdou Diouf.

Cette année les participants des sphères politiques, institutionnelles et économiques pourront discuter de manière ouverte et dans le parfait respect d’un protocole sanitaire strict des sujets relevant de la sécurité et de la paix sur fond de crise sanitaire mondiale, précise une note des organisateurs du forum.

Avant cette rencontre internationale, Cellou Dalein Diallo a pris part fin novembre à la 14ème rencontre Europe-Afrique organisée par l’Institut Aspen France et à la 4ème édition du African Leadership Award à New-York.

Durant son séjour aux Etats-Unis, l'ancien premier ministre guinéen a été reçu au siège des Nations Unies à New York par la Vice- secrétaire générale de l’Institution chargée du développement ainsi que par la Secrétaire générale adjointe chargée des affaires politiques, a-t-on appris.

A suivre…

Africaguinee.com