Les gambiens dans l’attente des résultats de la présidentielle…

BANJUL-Après un vote présidentiel qui s’est déroulé dans le calme et l’engouement ce samedi 4 décembre 2021, les gambiens sont dans l’attente des résultats.

Un peu moins d’un million d’électeurs étaient appelés aux urnes pour élire le prochain président de ce petit pays d’Afrique de l’ouest pour un mandat de cinq ans. En tout six candidats sont en lice à ce scrutin à un tour qui s’annonce très ouvert.

Les bureaux de vote ont fermé, place au dépouillement. D’habitude, les résultats sont connus avant 24heures. Le Président sortant Adama Barrow est confiant de la transparence du processus électoral. Il appelle la commission électorale d’être juste.

« Le processus est transparent et crédible. Mon conseil à la commission électorale, c’est d’être juste et mutuelle, c’est ce qui est bon pour le pays. Puisque ce sont eux qui conduisent les élections, je leur demande d’être juste, crédibles et transparents », a lancé le président sortant.

Essa Faal, candidat indépendant assure qu’il est prêt à accepter les résultats. « Chacun de nous sait déjà que le jeu est fait, la mobilisation est à l’allure d’une foire », a-t-il noté alors que le principal challenger du président sortant Ousseynou Dabo appelle à l’unité nationale.

« Je ne vais pas prédire des résultats. Aujourd’hui je vais simplement parler de l’unité nationale, que chaque gambien se sente heureux. Donc, nous parlons d’abord de la paix ».

Pour cette élection perçue comme la première véritablement démocratique depuis la chute Yaya Jammeh, les gambiens se sont massivement mobilisés devant les urnes. « C’est une élection importante pour nous. Le processus a été démocratique, chacun a eu la chance de s’exprimer, il n’y a pas eu de problèmes », confie Maryatou Jallow, électrice.

Nous y reviendrons !

Depuis Banjul, Alpha Ousmane Bah

Pour Africaguinee.com