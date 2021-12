Urgent : le Gouvernement annonce l’augmentation du prix du pain…

CONAKRY- C’est sans doute la première mesure économique « impopulaire » des nouvelles autorités guinéennes.

Le Gouvernement guinéen, à travers le ministère du Commerce a annoncé ce vendredi 3 décembre 2021, l’augmentation du prix du pain, à compter d’aujourd’hui.

Le ministre Bernard Gomou justifie cette décision par la flambée des cours du blé sur les marchés internationaux, atteignant un seuil historique depuis 2008. Une situation qui se répercute selon lui sur le coût de production des industriels de la farine.

Ainsi, le prix du sac de farine sortie d’usine passera à compter d’aujourd’hui de 290.000 GNF à 340.000 GNF, soit une augmentation de 17%.

Première conséquence de cette mesure, c’est la hausse du prix du pain. La baguette double passe de 4000 Gnf à 4500 Gnf , tandis que la baguette simple passe de 2000 Gnf à 2250 Gnf , soit une augmentation de 12.5%.

Cette décision surprend plus d'un quand on sait que lors du jeudi 25 novembre dernier, le conseil des ministres avait recommandé au ministre du commerce de l’industrie, des petites et moyennes entreprises d’étudier la possibilité de subventionner le prix de la farine pour atténuer ses effets sur le prix du pain aux consommateurs.

A suivre…

Africaguinee.com