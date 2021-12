Bolloré Transport & Logistics Guinée se mobilise pour la lutte contre le SIDA…

Comme chaque année, la journée mondiale de lutte contre le virus du Sida a eu lieu le 1er décembre. À cette occasion, Bolloré Transport & Logistics Guinée a de nouveau réaffirmé son engagement dans la durée face à cette maladie qui a infecté 1,5 million de personnes en 2020.

Dans la continuité des actions menées l’année précédente, les collaborateurs de Bolloré Transport & Logistics Guinée et de Conakry Terminal ont ainsi souhaité témoigner leur solidarité dans la lutte contre le virus du sida en menant différentes initiatives pour à la fois sensibiliser les collaborateurs sur la prévention du VIH et leur permettre également d’effectuer un dépistage gratuit.

« J’en appelle à la vigilance de toutes et de tous face à cette maladie pour laquelle il n’existe pas encore de vaccin. C’est pourquoi Bolloré Transport & Logistics Guinée poursuit son engagement dans la lutte contre le sida et mobilise l’ensemble de ses collaborateurs pour apporter son soutien aux personnes vivant avec le VIH par des actions concrètes. », souligne Mouloukou Souleymane Diakité, Costumer Opération Manager.

La journée mondiale de lutte contre le Sida a été instituée en 1988 pour mobiliser et sensibiliser le public aux différents moyens de prévention et de dépistage. En 2020, le monde comptait 37,6 millions de personnes vivant avec le virus, dont 1,7 million d’enfants.

À propos de Bolloré Transport & Logistics en Guinée

Bolloré Transport & Logistics en Guinée, filiale du Groupe Bolloré, est leader de logistique intégrée en Guinée et opérateur du terminal à conteneurs du Port de Conakry depuis 2011. Plus de 1 500 milliards de Francs guinéens (145 millions d’euros) ont été investis pour moderniser les infrastructures et les systèmes d’information de Conakry Terminal, et renouveler le matériel de manutention des navires ainsi que des conteneurs. Bolloré Transport & Logistics Guinée contribue également au développement économique du pays à travers ses activités mais aussi via la formation de ses collaborateurs. L’entreprise mène par ailleurs une politique sociétale au bénéfice des populations guinéennes qui se traduit chaque année par la mise en place de nombreuses actions solidaires.

