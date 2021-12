Alerte rouge : « Une attaque terroriste n’est pas exclue en Guinée »

CONAKRY- C’est une alerte rouge qui vient d’être lancée ! Alors que plusieurs pays de la sous-région ouest africaine ont déjà été frappés par des attaques terroristes, la Guinée vient d’être alertée à son tour par le Ministère belge des Affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement.

Tout en rappelant que plusieurs attaques ont déjà eu lieu dans des pays voisins à la Guinée comme le Mali, le Royaume de la Belgique a indiqué que le pays de Sékou Touré n’est pas à l’abri.

« Depuis début 2012, le Nord Mali – pays voisin de la Guinée – est sujet à une insécurité majeure chronique liée à la présence de groupes terroristes, de mouvements rebelles et à des actes de brigandages. Le Centre du pays est également de plus en plus affecté par les mouvements terroristes et les conflits intercommunautaires. Ces groupes sont responsables de plusieurs enlèvements d’Occidentaux au Mali, au Niger, au Burkina Faso et au Bénin au cours des dernières années et continuent à menacer les intérêts occidentaux dans la région. De plus, les attentats perpétrés à Bamako, Ouagadougou et Grand Bassam ainsi que les coups de filets ayant conduit à l’arrestation de présumés djihadistes dans plusieurs pays de la région, y compris au Sénégal voisin, tendent à indiquer une expansion de la menace terroriste dans la sous-région. Une attaque terroriste n’est pas exclue en Guinée. »

Par ailleurs, dans la même note, le Ministère belge des Affaires étrangères a invité ses ressortissants du Royaume vivants en Guinée à éviter les rassemblements et les endroits éventuellement risqués.

