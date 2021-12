Sort d’Alpha Condé : "On devrait l’inculper si c’est nécessaire…", selon l’ex ministre Sy Satina

CONAKRY-Alors que le sort de l’ancien président guinéen Alpha Condé continue de tarauder les esprits, l’ancienne ministre du tourisme du gouvernement de transition de 2010, a exprimé sa position sur cette question. Pour Madame Sy Mariama Satina Diallo, Alpha Condé devrait être inculpé, si cette inculpation s’avère nécessaire.

"Aujourd’hui, nous avons un ministère de la justice. Je pense que très rapidement, on devrait l’inculper, si l’inculpation est nécessaire. Et lui, et les autres d’ailleurs. Parce que les autres aussi, leurs passeports sont retirés. Je pense que la Loi ne le permet. Il faudrait qu’on ait absolument des choses à leur reprocher. On dit beaucoup de choses, mais est-ce que c’est prouvé ? Si c’est le cas, qu’est-ce qu’on fait ?

Donc il faudrait qu’on puisse respecter la loi. Aujourd’hui, il y a un gouvernement, il y a le ministère de la Justice. Il faudrait que la Loi soit notre boussole », déclare l’ex ministre dans l’émission Justice et Démocratie de la RTG.

Trois mois après sa chute, l’ancien chef d’Etat guinéen a été transféré dimanche dernier à la villa de son épouse à Dixinn Landreah, où il est assigné à résidence surveillée. Les anciens membres du Gouvernement ainsi d’autres caciques du parti RPG arc en ciel sont interdits de sortir du territoire national, leurs passeports et comptes bancaires sont bloqués.

Cette privation de liberté interpelle l’ex ministre, nommée ce 1er décembre 2021, présidente du comité de normalisation de la féguifoot. Elle soutient que la Loi devrait être la boussole devant guider toutes les actions.

« Le Président et tous ceux qui sont autour de lui et qui sont privés de Liberté, est-ce que tous devraient être privés de Liberté ? est-ce qu’ils n’ont pas droit à une justice claire, saine ? Il faut qu’on aille de l’avant. Je pense qu’il faut aller très rapidement à leur libération ou à leur inculpation. On ne pas continuer à les garder dans cette posture », a-t-elle martelé.

A suivre…

