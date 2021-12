Guinée : Une mesure économique annoncée par le Gouvernement face à un obstacle…

CONAKRY-Une mesure économique annoncée par le Gouvernement de transition dirigée par Mohamed Béavogui risque de se heurter face à un obstacle de taille.

En effet, la semaine dernière le conseil des ministres avait recommandé au ministre du commerce de l’industrie, des petites et moyennes entreprises d’étudier la possibilité de subventionner le prix de la farine pour atténuer ses effets sur le prix du pain aux consommateurs.

C’est dans ce contexte que le ministre du Commerce, de l'industrie, des petites et Moyennes entreprises a entamé, mercredi 1er décembre 2021 des concertations avec les minotiers et boulangers du pays, alors qu’en mars dernier des accords avaient signés entre les acteurs de la filière farine et le gouvernement guinéen.

A l’époque, le prix du blé était à 330 dollars, la tonne métrique à l’arrivée à Conakry. Mais aujourd’hui le constat est tout autre. Les prix du blé et le coût du fret à l’international ont flambé. De février à août dernier, le prix du blé est passé de 330 à 440 dollars américain, soit une augmentation de 110 dollars la tonne métrique. Cette tendance haussière est perpétuelle pourrait constituer un obstacle dans l’application de cette mesure économique annoncée par le Gouvernement de transition.

Comment mettre en œuvre la recommandation du Gouvernement ? Bernard Gomou a décidé de passer en revue l'accord qui avait été signé au mois de mars 2021 pour évaluer le respect des engagements pris de part et d’autre. Pour ce premier round avec les boulangers et les industriels, le ministre se dit satisfait.

« Je sors satisfait de cette rencontre parce que les minotiers et les boulangers ont tous montré leur disponibilité de se mettre ensemble, soutenir le gouvernement et faire des concessions de part et d'autre afin d'alléger le panier de la ménagère. Pour nous, c'est une marque de confiance et de respect aux idéaux du CNRD" s'est-il réjoui.

Les négociations vont se poursuivre. Le ministre espère qu’un accord allant dans le sens de l'intérêt général de la population sera rapidement trouvé.

Aboubacar Siddy Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 114