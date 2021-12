Course au CNT : les acteurs du secteur informel dévoilent leurs candidats

CONAKRY-Des acteurs du secteur informel, réunis au sein du Réseau des associations des commerçants, entrepreneurs, artisans et marchands de Guinée (RACEMAG) ont annoncé ce jeudi 2 décembre 2021 leur soutien aux candidats Saïkou Oumar Diallo et Fatoumata Holo Kaba dans la course pour le conseil national de transition (CNT).

"Notre secteur a eu deux places au CNT, aujourd'hui nous sommes mobilisés pour réaffirmer notre soutien à nos candidats qui ont été légalement choisis. Il s'agit d'Elhadj Saïkou Oumar Diallo et de Hadja Fatoumata Holo Kaba. Ce sont eux qui ont été choisis par le secteur informel. Et ces deux sont nos représentants légaux et légitimes qui peuvent aller représenter le secteur informel", a déclaré Mamadou Arafou Diallo membre du RACEMAG.

Le secteur informel est une faîtière du secteur économique non formalisé mais organisé en associations de plusieurs ONGs. Il y a des commerçants, des entrepreneuses, marchandes, couturiers, tapissiers, entre autres.

"Je vous parle de la nouvelle génération pour une continuité, une association qui est liée au secteur informel dont je suis la présidente qui a ses 47 antennes un peu partout en Guinée. Je saisis l'occasion pour joindre ma voix à celle de l'ensemble du réseau pour exprimer notre demande à respecter notre choix qui n'est personne d'autre qu'Elhadj Saïkou Oumar Diallo et de Hadja Fatoumata Holo Kaba", a lancé Mme Sylla Fatoumata Kaba, s'exprimant au nom des femmes du (RACEMAG).

Mamadou Daneth Diallo a abondé dans le même sens : "C'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole pour réaffirmer notre attachement à la désignation de nos deux candidats pour le CNT qui sont Elhadj Saïkou Oumar Diallo et de Hadja Fatoumata Holo Kaba" a précisé ce membre de l’union des commerçants pour la prospérité des activités économiques.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 114