Guinée : Les comptes bancaires du parti d’Alpha Condé gelés par la junte

CONAKRY- C’est une information Africaguinee.com ! Le RPG arc-en-ciel fait face à de sérieux ennuis ! Le parti fondé par Alpha Condé est incapable de solder ses factures d’électricité, a appris Africaguinee.com auprès d'un dirigeant de l'ancienne formation politique au pouvoir en Guinée. La cause ? Le gel de son compte bancaire par la junte militaire, auteure du coup d'Etat du 05 septembre dernier.

Le siège du RPG arc en ciel, ex parti au pouvoir est privé du courant électrique depuis quelques jours. Face à l'accumulation des arriérés, les agents de la guinéenne de l’électricité (EDG) ont décidé de couper l'électricité. Au siège du parti de la marée jaune, c’est le black-out total, la nuit il est plongé dans le noir alors que tout l’entourage est éclairé.

Interrogé par Africaguinee.com, l’administrateur général du siège du RPG arc-en-ciel, a indiqué que depuis le gel du compte du parti ainsi que ceux de ses hauts cadres, les factures d’électricité n’arrivent plus à être payées.

« Il n’y a eu que deux factures d’électricité qui n’ont pas été payées. La raison est aussi simple : c’est parce que le compte du parti Rpg arc en ciel est aussi gelé et les comptes de tous nos hauts cadres sont gelés. Et c’était prévisible qu’on n’arrive pas à payer nos factures. Sinon avant d’être au pouvoir on payait nos factures » a déclaré Noumouké Camara.

A suivre…

Siddy Koundara DIALLO

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 114