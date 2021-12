Exclusivité Africaguinee.com : Dadis Camara parle de sa visite en Guinée…

OUAGADOUGOU- Ce sont les premiers mots de l’ancien Président Dadis Camara. L’ancien Président du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD) a réagi au communiqué des autorités de Conakry portant sur sa prochaine venue en Guinée.

Au micro d’Africaguinee.com, Dadis Camara a qualifié la décision du CNRD à sa tête le Colonel Mamadi Doumbouya d’acte patriotique.

« Vraiment gloire à Dieu. Ce que vous me dites suscite en moi une émotion toute particulière. Je dis simplement merci et gloire à Dieu. Que Dieu protège le Cnrd en l’occurrence le président de la République, chef suprême des armées et toute son équipe pour son acte patriotique et l'unité », a confié l’ancien Président du CNDD.

A travers un communiqué, le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) a annoncé avoir accueilli favorablement les demandes de visite au pays formulées par les anciens Chefs d’Etat vivant à l’étranger, le Commandant à la retraite Moussa Dadis Camara et le Général d’armée Sékouba Konaté.

A la question de savoir à quand son retour à Conakry, Dadis Camara est resté plutôt très évasif.

« De toutes les façons, comme vous venez de dire que le communiqué est passé donc effectivement j’attends la conduite à tenir puisque je ne peux pas rentrer comme ça. Si cela s’avère, il faut une conduite à tenir. Pour le reste, je verrai effectivement à quel moment je dois rentrer du moment où c’est officiel (…) », a indiqué Dadis Camara.

A rappeler que le Gouvernement dirigé par Mohamed Béavogui sera chargé de prendre attache avec les deux anciens Chefs d’Etat pour examiner les modalités de leur visite à Conakry.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. (00224) 669 91 93 06